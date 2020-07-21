一張圖看懂！經濟部親曝「三倍券卡套」貼心用途…厚紙板1缺陷秒淘汰

▲卡套可重複使用。（圖／記者胡治言攝）



記者黃可昀／綜合報導

已經領到三倍券的人會發現，信封袋拆開後裡面還有一大片「橘色塑膠卡套」，看來看去還是不知道實際用途，經濟部今（21）日在粉專用一張圖說明白，讓民眾了解卡套背後的小巧思。網友得知後紛紛留言，「太貼心又聰明的設計了，經濟部生活智慧王！」

拆開三倍券信封，內部還有一張大大的塑膠卡套，夾著4張500元、5張200元的三倍券，但不少人對於這樣的設計很困惑，畢竟卡套是塑膠材質製作，先前政府花了很多時間在推行「減塑」觀念，如今卻大量利用塑膠來製作三倍券卡套。

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▲三倍券塑膠卡套用途。（圖／翻攝自經濟部臉書）



經濟部PO文表示，塑膠卡套最主要的考量就是「要讓工作同仁跟民眾都可以一目瞭然」，不必再另外花時間清點數量，一眼掃過去就能確認，大大提升領券效率，讓民眾能用最快速度領到三倍券，也省下工作人員一份份清點的負擔。

不少人質疑的環保部分，經濟部解釋，當初也想過用厚紙板固定，「但因為塑膠卡套在包裝時較不易磨損折壞，而且更能固定三倍券」，最後還是依方便度為優先考量。此外，卡套並非拆封後就丟掉，無論是當書籤、夾名片、畫直線都很好用，重複利用讓卡套發揮最大效益。

網友回應，「沒辦法一目瞭然的狀況下，少一張是要算店員的還是算領券人的？所以有這個卡套來固定很好」、「只要多設計一個蓋子，就能多用途了！放口罩或發票！或是摺疊時剛好可以收納卷的卡夾！就只差一點啊」、「很棒的設計，要求環保的請數位綁定。」