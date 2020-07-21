女客給三倍券「屁勒～早上就可收」...外送妹哭吃負評　網驚：傻傻的

▲外送員可以拒收三倍券（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

外送員忙送餐之餘，還看盡奧客醜陋嘴臉！一名UberEats外送妹抱怨，日前有客人拿三倍券付款，聽到不能收後，卻反嗆「早上的外送員就有收！」原PO解釋是個人行為，公司方面也有規定不收，結果女客人改現鈔付款後，還以負評教訓。文章曝光後，網友罵爆之餘，有人認為其實收三倍券才更賺。

一名女外送員在臉書《爆怨公社》無奈透露，今（21）日凌晨準備回家休息，突然又跳出一張，「本來想棄單，但想說晚了怕客人會餓到，還是前往取餐及配送」，結果卻遇到不講理的奧客。

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抵達客人家後，一位男客人掏出200元三倍券與60元零錢，原PO回應「不好意思！公司規定我們不能收振興券。」只見對方轉身走進房裡，要向家人換現鈔，怎料一位女性親友突然從椅子跳下來，怒吼，「屁勒！早上的外送員就有收！」

面對女客人不斷碎念吼罵，原PO只能禮貌解釋，「不好意思！公司規定的，別人收（三倍券）是他個人私下行為，真的很抱歉！」最後對方心不甘情不願給現鈔，更奉上一支負評。

▲怕假鈔亂象，不少攤商也拒收三倍券！（圖／記者劉維榛攝）



原PO貼出自己的評價頁面，並委屈感慨，「我能很肯定的就是最後這戶客人，因為在這之前每筆交易都很愉快，也都給予肯定。」文章曝光後，網友們安慰，「妳應該讓她餓死的」、「如果是我，我應該餐點拿著就走了，我會說我買單，請您再重新叫一次」、「很多奧客會騙人，說別家都能你們家就不能，明明官網都有公告」、「沒關係，反正她只價值200元」、「我做熊貓，公司也規定不能收3倍券，所以我把公司的公告截圖存下，客戶靠北時就給他看圖」。

不過另一派認為，當下會照收三倍券，「我會收耶！反正轉給客服的是拿自己的現金，大家方便就好！振興券比現金好用」、「你太耿直了，200振興券很好用耶，拿去吃爭鮮能吃8盤，傻傻的」、「我還是會收欸，但我不會找零錢，因為也比較值錢」。

▼網反虧，傻傻的！ （圖／翻攝爆怨公社）



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