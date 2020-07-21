「你們是討債的，我在訓練這群狗」　醉男搗毀KTV還罵員警下場慘

▲桃園市李姓男子今年6月間在桃園區某KTV內消費時，疑因酒醉搗毀包廂內物品遭業者報警，員警趕來時竟辱罵「我在訓練狗」挨告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子今年6月間與友人在桃園區某家KTV消費，酒過三巡後突然情緒失控搗毀包廂內物品，業者因而報警處理，桃園警分局員警趕抵時，李男當場辱罵「你們是討債的，我在訓練狗、我在訓練這群狗…」員警當場以現行犯逮捕移送偵辦；李男酒醒後悔不當初也坦承犯行，桃檢21日偵結依侮辱公務員罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，21歲的李姓男子今年6月17日凌晨3時許與友人在桃園區大同路某家KTV飲酒歡唱，但後來突然情緒失控，將包廂內物品毀損引發巨大聲響引起服務人員探查究竟，業者立即打電話報警求助。

桃園警分局武陵派出所員警趕抵包廂時，李男以「我又沒有領國家狗飯、你們是討債的、我在訓練狗、我在訓練這群狗…」等語辱罵執勤3名員警，員警以秘錄器錄下李男離譜行徑，當場以現行犯逮捕李男到案，李男被帶回派出所清醒後才知闖下大禍，警方依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。

李男在桃檢複訊時坦承犯行，警方則提供密錄器拍下李男搗毀KTV物品照片、辱罵員警畫面與截圖佐證，桃檢偵結依侮辱公務員罪嫌將李男聲請簡易判決處刑。

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