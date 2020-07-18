中市毒梟身藏「近戰步槍」...30顆子彈裝好裝滿　黑市價破百萬

記者李忠憲／台中報導

台中警方近日實施3天「安城專案」，成果豐碩，太平警分局更查獲一把罕見美製MK18短版步槍及31發子彈，黑市價恐破百萬元，該槍更已上膛，隨時都可開火。警方也逮捕擁槍自重的劉姓毒販，劉辯稱槍枝是友人借放，但只供出綽號，讓警方存疑，除依《槍砲彈藥刀械管制條例》將他送辦外，並將持續追查槍枝來源。

▲警方查獲罕見美製短版步槍，起出時子彈已上膛，彈匣更裝滿子彈。（圖／民眾提供）

國內近日發生數起重大治安事件，台中市警察局為避免不良模仿效應，危害治安，7月15日至17日連續3天執行「安城專案」。各分局實施封閉式密集性臨檢及掃蕩黑道幫派、槍、毒作為，期徹底肅清暴力亂源，安定台中治安狀況。

太平警分局期間接獲線報，涉嫌販賣毒品的29歲劉姓男子，以租賃自小客車代步，規避警方追緝，更擁槍自重，常在逢甲商圈活動。警方立刻組成專案小組，展開地毯式訪查，日前深夜發現劉男所開的代步車紅線違停在河南路上。

▲▼警方逮捕販毒男，車後座上的手提袋更露出槍托。（圖／民眾提供）

便衣幹員查探時發現該車車窗未緊閉，從縫隙可看到車後座有一個手提袋拉鍊未完全拉上，露出槍托。警方立刻採取口袋戰術，在車輛周遭部署警力埋伏，最後發現劉男從住家大樓外出，走到車旁打開車門。專案人員立刻荷槍實彈，衝上前將他團團圍住並表明身分。

幹員問他車後面包包內裝什麼？劉男回稱，且東西不是他的。接著打開提袋，果然發現裏頭有1把十分罕見的美製MK18短版步槍及31發制式子彈及毒品一批。其中，該步槍起出時，彈匣已裝滿子彈，更有子彈已上膛，顯示劉男有隨時要與人開火的企圖，隨即帶回偵辦。

▲▼警方起出步槍，清點子彈。（圖／民眾提供）

據了解，該把美製短版步槍「MK 18 Mod 0」，也暱稱「近戰步槍」，其火力比手槍、衝鋒槍強大，因為後面可折疊，尺寸比步槍短，適合城市戰或保護重要人物使用。由於它取消戰術軌道，無法加裝瞄具或燈具，功能性較差。而衝鋒槍有後座力低優點，可單手操作，但MK18後座力強，無法一手操作，因此採用的單位比較少，也因為罕見，黑市價格至少破百萬元以上。但與目前國內警方使用步槍幾乎都超過30年來比較，火力強大許多。

劉男雖坦認犯行，辯稱槍枝是某位友人寄放，卻只交代友人的綽號，沒有其他資料。警方認為是劉男辯駁之詞，除依槍砲、毒品罪嫌將他移送法辦外，也將循線追查槍彈來源。

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