半裸男開賓士拒盤檢「不要找我麻煩」　原來車上有海洛因+安毒

▲裸上半身賓士男拒絕警方盤查。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市八德警分局深夜執行巡邏勤務時，發現35歲周姓男子赤裸上半身駕駛賓士車車形跡可疑，要上前盤查時，周男起先拒不配合受檢，待通報線上支援警力抵達，周男始配合盤查，當場查獲海洛英及安非他命毒品一批，全案依涉嫌毒品危害防制條例移送偵辦。

▲▼毒品藏包包內仍難逃法網。（圖／八德警分局提供）

桃園警方從16日起，規劃除暴專案行動，密集臨檢掃蕩易生治安顧慮場所，並結合暑期青春專案與安居緝毒期程，針對毒品加強查緝，以全面淨化轄區治安，保護青少年免受毒品危害，17日晚間23時許八德分局四維派出所警員黃頡承、許文溥擔服巡邏勤務，於轄區大興路500多號處，見一名周姓男子赤裸上半身駕駛賓士車車輛且形跡可疑。

員警遂上前攔下車輛盤查，周男見警要盤查身份，神情緊張不自在，起先還藉故拒不配合受檢並稱不要找他麻煩，待同仁呼叫也在線上巡邏的所長林俊廷等支援警力抵達，周男始配合警方盤查，將原放在副駕駛座上內藏有毒品的包包交付警方，警方順利當場查獲一級毒品海洛英3包（約60餘克）及安非他命5包（近30克），警方將周男帶返所製作筆錄，全案訊後依照毒品危害防制條例罪嫌將周男移送桃園地檢署偵辦，並將持續向上溯源追查毒品來源。

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