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出入分子複雜被盯上了！玉里警長期蒐証　破獲毒品槍械

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▲▼搜索查獲毒品安非它命和空氣長槍。（圖／玉里醫院分局提供，下同）

▲▼搜索查獲毒品安非它命和空氣長槍。（圖／玉里醫院分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里分局經長期蒐証16日在一處民宅搜索，查獲販賣毒品安非他命及槍枝案，並逮捕2男1女嫌犯，全案移送花蓮地檢署偵辦。

暑期長假的到來及青春專案的展開，玉里分局執行安居反毒專案及保護少年，加強宣示反毒、拒毒，將毒品趕出社區維護安全的環境。

玉里分局偵查隊經由安居反毒友善通報網接獲民眾通報轄內某民宅內，平日出入分子複雜，疑似從事不法情事，偵查隊暗地查訪，經長期蒐證時機成熟，報請花蓮地方檢察署，16日在檢察官指揮下，一舉查獲蔡姓男子 販賣毒品、王姓女子持有毒品、林姓男子持有空氣長槍案。

▲▼搜索查獲毒品安非它命和空氣長槍。（圖／玉里醫院分局提供，下同）

玉里分局表示，將持續加強打擊毒品犯罪，除於執行勤務時嚴查毒品外，也透過舉辦的社區治安座談會，邀請轄區里民一同參與，宣示打擊毒品的決心，打造社區友善通報網，警民齊力將毒品掃出社區，並保護莘莘學子安全。

▲▼搜索查獲毒品安非它命和空氣長槍。（圖／玉里醫院分局提供，下同）

▲逮捕2男1女移送偵辦。

分局長陳蔚文表示，分局持續結合轄內相關單位，積極辦理營業場所業者深化安居反毒通報網功能，鼓勵旅賓館、汽車旅館、KTV業者及社區居民主動響應政府反毒政策，徹底掃除社區毒品，營造「安全無毒」的居住環境。呼籲民眾，發現有人吸毒．應儘速向警方報案，並配合警方蒐集販毒集團之犯罪證據，以利斬草除根。

暑期長假展開後，青少年經常流連網咖，時下流行的Line、Wechat、FB、Messenger、IG等通訊軟體也成為雲端販毒的新興交易模式，讓毒品更可無孔不入地戕害青少年。有鋻於此，自7月1日起，全國警察機關已雷厲風行地執行「青春專案」工作，重點擺在「防制青少年接觸毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團」、「避免兒少遭色情行業利用」等4大主軸上，積極營造優質青少年成長環境，以防止國家未來主人翁遭受傷害，積極營造優質青少年成長環境。

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