王世堅又轟三倍券「好慢、好笨、好浪費」　12字箴言送蘇貞昌…不要狐假虎威

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市議員王世堅不斷公開批評三倍券，認為政府為一點點小錢跟人民計較，而三倍券從印製花費，到辨識真偽引起諸多爭議。對此，王世堅20日在政論節目上痛批，三倍券「好慢、好笨、好浪費」。

王世堅在《新聞深喉嚨》中表示，三倍券從紙張到印製就花了12億，還不包括之後要發放的人力費用，統計下來3.40億跑掉，實體券要發行1800萬份，就要花5400萬元，「好浪費呀」，而且這是有價證券，印的很精心花12億，但連最簡單辨識，有沒有梅花標誌，弄得大家一頭霧水，「像寶可夢尋寶」，蘇貞昌跟經濟部後來又出來說「梅花三不，不固定、不完整、不一定有」，這讓王世堅大嘆，「有這麼笨的嗎？」

除了三倍券之外，行政院要求各部門動起來，發放「動滋券」、「客庄旅遊券」、「藝FUN券」，王世堅說，這幾種券加起來總共才4150元，還不到去年國人民間平均消費支出41萬8660元的1%，為了這一點小錢，政府光是在設計和發行上就搞出不少問題，更別談以後。

王世堅呼籲蘇貞昌，「議權民授、君權民授、相權君授」，要聽總統、要聽人民的，不是拿到大權狐假虎威，想自己的，因為三倍券已經讓民間領教到了「蘇恩浩蕩」，並希望未來的紓困計畫，和對人民的援助，蘇揆不要再有帝王式的思考。

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