掏500元三倍券「有找零嗎？」老闆一波神操作…客人吃癟呆了　爽炸3萬人

▲原PO找零給用三倍券消費的客人。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

三倍券要推出之前，曾有許多「鑽漏洞」討論聲浪，像是拿去店家消費，要求找零、換現金回來等等。就有一位男網友發文，說他遇到一個客人要買雞排，問他「有收券嗎？是500的有找零嗎？」原PO就爽快回答「有」。並出一妙招找錢給對方，讓3萬網友大讚，「1張換2張，賺到了」、「邏輯正確，沒毛病。」

這位雞排老闆在臉書《爆廢公社》貼文，說他遇到一個客人問說「老闆有收券嗎？是500的有找零嗎？」聽到原PO回「有」，顧客就放心點了雞排跟雞心，一共85元。之後男網友就找415元給對方，「結果他眼睛睜大大的一直看我。」

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文中也附上一張照片「請問500-85=415，沒錯啊！還是我做錯了什麼？」到底為何客人會秒呆呢？看看照片，原來老闆找的「415元」是2張200元的三倍券，加上10元銅板、5元銅板各一枚。也就是說，如果客人的目的是想用三倍券換現金，那就是狠狠踢到一塊大鐵板，難怪一時反應不過來。

貼文一出，超過3萬網友紛紛留言笑讚，「觀念也太正確了吧」、「說好找零沒說會找鈔啊」、「還賺了15現金啊！而且大鈔換小鈔更容易買內～～～客人賺到了」、「我希望能遇到多一點你這種老闆」、「可以找錢已經很佛心了」、「他還賺15咧！很多地方都不找零」、「哈哈哈他想脫離券，你又給他，他愣住了」、「也太厲害了吧……腦筋轉得真快。」