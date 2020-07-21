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吳夢夢自爆進廠！抽脂補胸「+0.5-1cup」小升級　再曝約會流程：完美3hrs

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▲▼ 。（圖／）

▲吳夢夢動完抽脂補胸手術。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣知名網紅吳夢夢不僅是AV演員，更是資深PTT鄉民，經常親自回文展現高EQ。有鄉民日前在PTT問卦「愛莉莎莎 反骨蕾拉 SWAG夢夢 怎麼選？」就成功吸引吳夢夢本人回文，除了可愛自薦「如果只有三小時，我選自己～」接著，還曝光目前已經動完抽脂補胸的手術，「+0.5-1cup」升級不少。

有鄉民發文問「一個是UT界的國民妹妹『愛莉莎莎』、一個是國中生最愛的反骨成員『蕾拉』、一個是PTT宅男最愛用的軟體SWAG女星『夢夢』」，說如果有天，可以選其中一人約會3小時會選誰。

請繼續往下閱讀...

結果貼文釣出夢夢本人，一開頭就曝光自己「才進廠完」，目前休養中，「先講回文動機，我今天抽脂補胸第二天」，因為只能躺床，但躺床很無聊所以才會回文。接著她就說，如果只有3小時她會選自己，「我跟男友約會的流程是先去接他下班，抱抱、牽手、一起幫對方洗澡，然後ooxx。」

▲▼ 。（圖／）

▲吳夢夢日前已經瘦到59公斤，整個人臉小一號、下巴超尖。（圖／翻攝自PTT）

吳夢夢笑說，「結束因為很耗體力，就會肚子餓！」說壽司、牛肉麵、滷肉飯、牛排她都可以，只要不要辣就好。吃完東西，夢夢接下來認為最棒的事，就是一起逛夜市玩套圈圈和麻將連線，然後再一起牽手、騎車回家，過程中還時不時調戲男方，「回家之後直接在沙發，然後回到床上，完美的3小時（只能躺床的幻想台女文。」

夢夢本尊現身，讓網友忍不住笑說「也太好釣到XDD」，她則是委屈兮兮「真的只能躺床」、「不移動就不痛，一動就要我老命，我昨天真真確確感受到一個獨居老人的困難，連開冰箱、拿電視遙控器都如履薄冰。」夢夢透露，目前成果是「+0.5-1cup」，但抽脂補胸可能7-8年會消光。她還說因為不能接受假體，不然一次就可以大很多（罩杯）。

而留言中也有一些人開酸，或是言語性騷擾，「先雷射乳暈好嗎？」「就算本尊回文，我還是唯一支持蕾拉！」「床上運動後吃那麼高熱量會肥啦！」「要怎樣才能跟妳做愛？我是處男。」但吳夢夢則再度展現高EQ，「不好，那很痛，而且我本來就黑肉底。」「我也覺得蕾拉超正！」「所以我才這個身形……？」「夢裡什麼都有。」

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