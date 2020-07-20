35歲媽媽問：領3萬很要不得嗎？　網安慰：領5萬連「交女友的勇氣」都沒有

▲35歲的職場媽媽問，領3萬很要不得嗎？引發許多網友的討論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

自己當下的年齡該領多少薪水，向來是每個人都很關心的話題，在PTT薪水板（Salary）上有一位35歲的媽媽發文詢問，「35歲領3萬很要不得嗎？」引發許多網友的熱議，甚至還釣出一位旅越台人發文安慰，不用羨慕別人，錢夠用能夠一家團聚就好，向他這樣在海外打拚，只能孤單的一個人生活。

原PO發文指出，自己私立高中資處科、私立大學日文系畢業，2008年步入職場從月薪2萬開始做起，中間經歷了跳槽到現在工作的公司，2018年結婚生子並且調薪到3萬，老公的薪水跟自己差不多，下個月才調薪到3萬3，自己身邊的朋友薪資水準也差不多這個程度，想問30幾歲的職業媽媽，多少薪水才是正常的。

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網友在推文中表示，「不用比較啊，你3萬還能結婚生子 我5萬多連交女友的勇氣都沒有，你還是勝利組啊」、「人生過的開心滿足就好不用跟別人比」、「認真回，真的比不完 自己過得舒服就好」、「那種別人給的恩捨高薪，但沒啥存款的人，在我眼中都是窮人，反而擁有幸福家庭及平衡才是真的」、「3萬有3萬的生活, 也不一定要人人百萬吧」。

還有一位IP顯示為越南的台灣網友回應表示，應該問自己，對現在的生活你滿意嗎？如果滿意，那就繼續過生活，管其他人怎麼想，如果不滿意就看如何兼職賺錢，如果周圍的朋友都是這水準，那何必勉強自己，都已經是35歲的媽媽了，還有時間心力去換工作領域打拚嗎？或者承擔創業的風險。

網友安慰她，不用羨慕別人的生活，小孩乖巧、老公認真工作就好，錢夠用就好，「不要像我一樣，在國外工作，領那多一點點的薪水，但都只能一個人生活」。

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