動滋券「500元網咖爽爽用」！神人列天龍清單...老鳥讚翻：這間會爆滿

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

教育部體育署發行的「500元動滋券」，今（20）日起開放登記，就有熱心鄉民發文，幫大家整理北北基的合作網咖名單，直呼「500在網咖可以爽爽用！」而名單的第一順位引起熱烈回響，不少老鳥直呼，這家超讚，會爆滿。

體育署發放400萬份「500元動滋券」，號召全民一起支持運動相關產業，該券可支付於運動中心、觀賞比賽、添購運動裝備等，並於7月20日-26日，開放「官網」抽籤登記，身分證末碼為單數者，為周一、三、五，雙數者是周二、四、六，而最後一天（26日）則開放全民登記。

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由於網咖是電競產業的範疇，歸體育署管，所以許多店家也出現在合作名單中，就有網友在PTT發文，幫忙整理出北北基有合作的網咖，同時也不禁吐槽，「動滋券的網站寫得有夠爛，合作商家也沒個分類，還要一間一間確認是不是網咖，各位肥宅趕快搶起來，500元在網咖可以爽爽用，至於買電競產品，目前找不到相關的合作商家。」

▲熱心鄉民列出名單。（圖／翻攝自PTT）

在一串名單中，位在松山區的「麗華行電競旗艦館」就讓許多人眼睛一亮，不少老鳥笑說，「麗華行讚」、「麗華行排第一XD，真的讚」、「麗華行會爆滿吧」。

另外，鄉民們也紛紛回應，「好像蠻爽的」、「其他縣市不是人阿」、「家裡沒電腦嗎？幹嘛去網咖」、「去網咖吃泡麵+蛋阿」、「說網咖沒人的，去晃晃不就知道了」、「整個屏東只有一家能用」。