到南部念書「1個月生活費13000」　她好奇：女大生夠用嗎...明細戰翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

對於離鄉求學的學子們，房租、三餐都是開銷，不少較為富裕的家庭，爸媽會無條件支應生活費，但許多人則得靠自己打工。就有女網友好奇，現在大學生的生活費，究竟要給多少才夠？一席話掀起熱議，對於原po舉出的金額，鄉民更是羨慕直呼，「這每周吃好料都綽綽有餘！」

女網友在PTT發文提到，阿姨的女兒今年準備到南部念書，家裡希望孩子在不打工的前提下，能吃的健康，並有正常的社交活動，於是撇開學費、住宿費，打算每個月給她1萬3000元。

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原po表示，1萬3000元的計算方式為，三餐300元，每個月以30天計，然後交通1000元，雜費3000元。對此，她不禁好奇，「1個月要給多少生活費才夠啊？女生這樣在南部會夠用嗎？」

▲不含學費、住宿費，每個月1萬3000元。（圖／翻攝自PTT）

對此，大部分鄉民都認為，以地區來看，生活費這樣給太多了，「13000南部有夠爽」、「南部有需要給到破萬嗎」、「1萬就好，南部吃的沒這麼貴」、「南部每個月1萬就能過得很舒服了吧」、「1天吃300是工作才敢花」、「南部給破萬會過太爽...認真」。

po文也釣出過來人，紛紛直呼「我北部還不到1萬」、「南部1萬就很夠用了，我之前拿1萬，常常到最後都會存3千」、「我之前在中部唸書，除了住宿費以外，包含三餐，1個月只給5000」、「我在台北他X才10000，你家境不錯哦，還是我太窮」、「我現役大學生，生活費含房租在台北18K，就一般吃...沒特別節儉，但絕不奢侈的過法，12K自己賺，家人贊助5K」。