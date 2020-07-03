金正恩很健康！新照曝光...自誇北韓「零確診」超滿意　妹妹坐角落畫圈

▲金正恩2日主持政治局會議，表示防疫工作不能鬆懈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩2日於平壤勞動黨中央委員會總部大樓主持政治局會議，時隔3個月再度於會議中討論國內新冠肺炎（COVID-19）防疫現況，叮囑各部門絕不能鬆懈，此舉令外界揣測宣稱零確診的北韓防疫可能面臨危機。金正恩同時預告平壤綜合醫院一定能在創黨75周年前如期完工；不過繼9天以前決定擱置對南韓的軍事行動計劃後，對南北韓關係卻隻字未提，顯示出其欲暫時維持現況之立場。

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》今（3）日在頭版刊登金正恩主持第7屆中央委員會第14次政治局擴大會議的報導與活動相片，並具體提出金正恩出席會議的地點。南韓媒體《News1》分析，此舉和6月23日金正恩召開中央軍事委員會視訊會議非常不同，因為上次官媒並無對外公開會議舉行地點，也未公開任何相片，推測北韓此舉似乎是意識到近2、3個月以來在南韓、甚至海外不斷謠傳的「金正恩病危說」，藉由此次公開金正恩主持會議之相片，來打破各界謠言，證明金正恩仍掌管大權，且並未離開平壤。不過相片內在座官員，皆未配戴口罩。

▲金與正疑似坐在角落，抄寫金正恩的指示。（圖／翻攝自《勞動新聞》）

至於金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，雖從6月初便有主掌南北韓關係走向之勢，藉脫北者施放反體制傳單大肆砲轟南韓，下令炸毀開城韓聯辦；然而在金正恩決定暫時擱置軍事計劃後，便鮮少被北韓官媒提及。在今日公開的相片中，《News1》推測，金與正可能是面對講台第一排最右側，長髮及肩、低頭抄寫筆記的女性。

《勞動新聞》指出，金正恩會議上提出各部門的當務之急，便是全力阻止傳染病的擴散，雖然對於過去半年北韓目前的防疫表示高度評價，卻仍不可自滿，「最近鄰國與周邊地區開始傳出感染病再度擴散的消息，防疫前哨絕對不能自滿，一定要保持高度警戒。」

金正恩耳提面命表示，「若隨意鬆綁防疫政策，甚至出現一絲懈怠，肯定會招來無法想像，且無法挽回的致命危機！」

▲▼金正恩相當滿意北韓半年來的防疫成果。（圖／路透社）

北韓政府自今年1月初湖北省武漢爆發新冠肺炎疫情後，便火速下令封鎖與中、俄接壤邊境，經世界衛生組織（WHO）證實確診病例數字為0，與南韓1萬多確診數相比，金正恩對於半年來防疫上取得如此耀眼成果相當滿意，「即便世界面臨防疫危機，我國（北韓）卻仍能將病毒防堵在境外。這是因為黨中央的先見之明，以及遵守黨令的人民高度警覺心下，所爭取來的榮耀。」

不過對於金正恩、北韓當局如此滿意防疫成果，南韓國內卻有不同的見解。根據《韓聯社》，總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁（문정인）表示，金正恩特別為新冠肺炎防疫召開政治局會議恐怕非比尋常，代表其境內疫情恐怕遠比想像還要來得更嚴重，呼籲南北韓應聯手共同合作抗疫。

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