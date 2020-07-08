　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

贈票／台北葡萄酒展＆綜合美酒博覽會　7/24世貿一館盛大登場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲App贈票活動使用。

活動小組／活動報導

全台指標性大活動，唯一國際級專業化的台北葡萄酒展Wine & Gourmet Taipei（WGT），聯袂綜合美酒博覽會，將於7/24-7/26於台北世貿一館盛大登場，全球美酒齊發、酒迷眾望登場。2020台北葡萄酒展&綜合美酒博覽會迎接璀璨10週年盛典，全面精彩再升級，精心策劃頂尖饗宴，酒款豐富多元，各式葡萄佳釀、烈酒、日本酒到啤酒，與佐酒美食一站式網羅體驗，讓進場民眾大開眼界、五感一次滿足。現在下載新聞雲App參加活動，就有機會免費抽入場門票！【未滿十八歲者 禁止喝酒 ‧ 飲酒請勿開車】

>>>>>快點我搶抽台北葡萄酒展門票<<<<<

今年展覽超越歷來規模，匯集全球五大洲豐富酒款，並安排「酒與味蕾講座」，力邀酒界明星陣容陳千浩、林一峰、王鵬等酒類專家深度賞析風味，還有冠軍侍酒師及10週年活動神秘嘉賓KOL帶來互動式現場導覽，為展會激盪出高潮火花。此外，特別邀請Youtuber酒界名人Brandon、小後苑威士忌Bar調酒達人Jerry、現場零距離調酒示範，Choice更為展場打造限量酒款手工冰淇淋，盡情享受沁涼一夏，酒食無限歡樂。現在只要下載新聞雲App，馬上抽門票！

「台北葡萄酒展年度嚴選」自2013年舉行第一屆競賽以來，逐年票選出的酒款，深受民眾喜愛，被視為年度最具指標性的採購指南。本屆年度嚴選酒單磅礡出爐，多款特殊酒款風味，獲得一致好評。其中紅酒類「鹿躍王單一莊園旗艦紅葡萄酒」是米其林三星餐廳（Tickets、El Celler de Can Roca）指定餐酒。「Vecchie Vigne 80 years義大利黑天鵝酒莊80年老藤紅酒」來自義大利高級釀酒廠CignoMoro，採集富有鐵質與礦物質的80年老藤葡萄進行釀製。白酒類「米瑞雅2018白葡萄酒Mireia 2018 D.O. Penedès」、特殊酒款類「Rhienknie - Edelbrand V.S.O.P. 萊茵之膝白蘭地」都令人回味無窮，值得一嚐！快下載新聞雲App，搶抽門票進場品嚐！

【未滿十八歲者 禁止喝酒 ‧ 飲酒請勿開車】

請繼續往下閱讀...

2020台北葡萄酒展&綜合美酒博覽會
日期：7/24- 7/26
地點：臺北世貿一館

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

新聞雲APP

 ◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽台北葡萄酒展&綜合美酒博覽會門票」，填留資料，馬上行動！
◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】
◎活動時間：7月8日至7月12日2359止。
◎得獎獎項：《台北葡萄酒展&綜合美酒博覽會》門票。
一人限領一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

ET快訊
懷疑小20歲嫩妻外遇！桃園「瘦小莽夫」揮棒毆殺：沒想到她會死
21歲男刷悠遊卡買29元奶茶　喝完要付「2萬1000元」原因
潤寅「百億公主」現況曝！父母詐貸472億逃亡　深V婚紗變囚衣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「這3生肖」7月超旺！愛情、存款都翻漲...專家：可買威力彩試試

A330「3套電腦全失效」松機驚險落地　運安會拍板介入調查

旅遊業重量不重質！林佳龍籲：要紓困也要轉型「才能獲社會支持」

搶三倍券！宜蘭食宿遊購加碼送　消費滿3千以上抽汽車、電動機車

突破孤獨極限！拿可樂杯自己跟自己接力　網友淚：你出錢，我當你朋友

31歲正妹教授爆「師生戀」拿經費出國同遊　北科大：若屬實將送教評會

桃園機場上榜！獲全球最佳轉機機場第4名　亞太地區僅次於新加坡

白沙屯媽祖鑾轎進入北港　賴清德接駕天現「日暈」！信徒驚呼神蹟搶拍

跟老公吃壽司！怨婦挑釁「年薪幾十萬才去吃」　人妻傻：吃爭鮮錯了嗎

水逆即將結束！12星座「7日運勢」皆大歡喜...唯3星座別掉以輕心

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

「這3生肖」7月超旺！愛情、存款都翻漲...專家：可買威力彩試試

A330「3套電腦全失效」松機驚險落地　運安會拍板介入調查

旅遊業重量不重質！林佳龍籲：要紓困也要轉型「才能獲社會支持」

搶三倍券！宜蘭食宿遊購加碼送　消費滿3千以上抽汽車、電動機車

突破孤獨極限！拿可樂杯自己跟自己接力　網友淚：你出錢，我當你朋友

31歲正妹教授爆「師生戀」拿經費出國同遊　北科大：若屬實將送教評會

桃園機場上榜！獲全球最佳轉機機場第4名　亞太地區僅次於新加坡

白沙屯媽祖鑾轎進入北港　賴清德接駕天現「日暈」！信徒驚呼神蹟搶拍

跟老公吃壽司！怨婦挑釁「年薪幾十萬才去吃」　人妻傻：吃爭鮮錯了嗎

水逆即將結束！12星座「7日運勢」皆大歡喜...唯3星座別掉以輕心

「這3生肖」7月超旺！愛情、存款都翻漲...專家：可買威力彩試試

巴掌仙子5歲大怕去幼兒園　家長控：尿濕褲遭導師捏10多處瘀青...園方回應了

A330「3套電腦全失效」松機驚險落地　運安會拍板介入調查

金正恩現身了！祖父逝世26周年率眾官員祭拜　全場沒人戴口罩

響尾蛇第4人！頭號新秀「啤酒弟」確診　皇家新增2名確診球員

旅遊業重量不重質！林佳龍籲：要紓困也要轉型「才能獲社會支持」

19歲女在觀音像前脫褲「露屁蛋刺青」惹怒網友　她下跪發毒誓：永不再犯

搶攻暑假全家親子遊商機　台北晶華攜手宏達電打造「VR兒童遊戲室」

手腳反綁、壓入浴缸溺斃！狠心阿姨虐死15歲少年改判8年

藍營指控外甥酬庸任唐榮總經理？　蘇嘉全怒轟：惡意羅織

生活熱門新聞

1280月票藏「大漏洞」！他揭真相：該查

台南妹牛排點7分熟「切開是生肉」氣炸！　店家回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

6款中衛口罩Yahoo今早11點開賣！

壽司郎驚見巨鼠狂奔！高層決策爆爭議

三倍券預購「磨光我耐心」！超商女店員：直接被問候家母

辜仲諒請球員吃牛排遭諷「寒酸」　球員出面回應了

冷氣18度卻熱爆　網全笑翻：還好不是暖氣

南投小吃店爆「嘲70歲伯不識字」

白沙屯媽祖　她求：保佑開刀順利

玉米濃湯稱霸一排！寶雅店員爆：賣很好

今起2天防雷雨彈！　第3號颱風何時誕生？彭啟明說話了

聊3天約生日趴被拒！他怒嗆正妹護理師

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

更多熱門

相關新聞

國際零食展將於臺北世貿盛大登場

國際零食展將於臺北世貿盛大登場

國際零食展將在7月24日至7月26日在臺北世貿一館盛大登場！集結異國零食、本地農食、創新商品，保證讓愛吃的你滿載而歸！今年人氣零食評選競爭激烈，由近30位人氣團主評選出本年度最具特色、最值得推薦的人氣零食。好看又好吃的嚴選零食，掀起第一波團購熱潮，展覽將有更多可口又可愛的零食亮相！快參加活動，就有機會免費抽國際零食展門票！

台北國際ACG博覽會7月底開跑

台北國際ACG博覽會7月底開跑

「台北電影節」即將登場

「台北電影節」即將登場

參加活動即可抽丰明殿火鍋肉券

參加活動即可抽丰明殿火鍋肉券

參加活動抽美少女戰士護手霜

參加活動抽美少女戰士護手霜

關鍵字：

App活動App贈票活動台北葡萄酒展綜合美酒博覽會台北世貿世貿一館

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／美國正式退出世界衛生組織

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

女大生又脫了！爆乳趴床直播：拯救C圈

羅志祥現蹤新莊　神隱2個月後長這樣

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

離婚2天！前妻色誘斷命根丟馬桶　新竹男剩1公分交了女友

楊冠玉導演生前燦笑…李翊君崩潰死訊捨不得

花心男被前妻剪下體　求償千萬判決出爐

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面