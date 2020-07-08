贈票／台北葡萄酒展＆綜合美酒博覽會　7/24世貿一館盛大登場

活動小組／活動報導



全台指標性大活動，唯一國際級專業化的台北葡萄酒展Wine & Gourmet Taipei（WGT），聯袂綜合美酒博覽會，將於7/24-7/26於台北世貿一館盛大登場，全球美酒齊發、酒迷眾望登場。2020台北葡萄酒展&綜合美酒博覽會迎接璀璨10週年盛典，全面精彩再升級，精心策劃頂尖饗宴，酒款豐富多元，各式葡萄佳釀、烈酒、日本酒到啤酒，與佐酒美食一站式網羅體驗，讓進場民眾大開眼界、五感一次滿足。現在下載新聞雲App參加活動，就有機會免費抽入場門票！【未滿十八歲者 禁止喝酒 ‧ 飲酒請勿開車】

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今年展覽超越歷來規模，匯集全球五大洲豐富酒款，並安排「酒與味蕾講座」，力邀酒界明星陣容陳千浩、林一峰、王鵬等酒類專家深度賞析風味，還有冠軍侍酒師及10週年活動神秘嘉賓KOL帶來互動式現場導覽，為展會激盪出高潮火花。此外，特別邀請Youtuber酒界名人Brandon、小後苑威士忌Bar調酒達人Jerry、現場零距離調酒示範，Choice更為展場打造限量酒款手工冰淇淋，盡情享受沁涼一夏，酒食無限歡樂。現在只要下載新聞雲App，馬上抽門票！



「台北葡萄酒展年度嚴選」自2013年舉行第一屆競賽以來，逐年票選出的酒款，深受民眾喜愛，被視為年度最具指標性的採購指南。本屆年度嚴選酒單磅礡出爐，多款特殊酒款風味，獲得一致好評。其中紅酒類「鹿躍王單一莊園旗艦紅葡萄酒」是米其林三星餐廳（Tickets、El Celler de Can Roca）指定餐酒。「Vecchie Vigne 80 years義大利黑天鵝酒莊80年老藤紅酒」來自義大利高級釀酒廠CignoMoro，採集富有鐵質與礦物質的80年老藤葡萄進行釀製。白酒類「米瑞雅2018白葡萄酒Mireia 2018 D.O. Penedès」、特殊酒款類「Rhienknie - Edelbrand V.S.O.P. 萊茵之膝白蘭地」都令人回味無窮，值得一嚐！快下載新聞雲App，搶抽門票進場品嚐！

【未滿十八歲者 禁止喝酒 ‧ 飲酒請勿開車】

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2020台北葡萄酒展&綜合美酒博覽會

日期：7/24- 7/26

地點：臺北世貿一館

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽台北葡萄酒展&綜合美酒博覽會門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：7月8日至7月12日2359止。

◎得獎獎項：《台北葡萄酒展&綜合美酒博覽會》門票。

一人限領一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~