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她訂熊貓信用卡付款！外送員「竟又對媽媽收現金」　業者回應了

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訂熊貓信用卡付款！外送員「再收現金」騎車落跑　業者回應了。（圖／東森新聞）

▲據了解，只有外送員的手機頁面才能看到付款資訊。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

宜蘭羅東一名黃小姐投訴，幫媽媽的手機設定熊貓外送foodpanda的app，綁定自己的信用卡付款，沒想到媽媽訂餐後不知道已付錢，餐點小白單上也未載明「已付帳」；結果外送員到府，居然又跟媽媽再收一次現金，重複收費。對此，業者回應是外送員個人行為，會介入調查。

黃小姐向《東森新聞》控訴，事發於4日，餐點送到時，外送員又跟媽媽收一次費用，當下就質疑說是不是扣款失敗而已，但又再給對方一次費用；外送員還找錯錢，直接騎車離開。

請繼續往下閱讀...

實際利用綁定信用卡付款點餐，原以為可看到單據上，會像投訴人黃小姐提供的訂購單只顯示餐點明細，沒顯示付款情形，沒想到實際訂餐結果卻連小白單明細都沒有，這樣恐怕更讓消費者無法確定是否已付款，更容易遭詐騙。

▼黃小姐用信用卡付款，未料媽媽又被外送員收現金。（圖／東森新聞）

訂熊貓信用卡付款！外送員「再收現金」騎車落跑　業者回應了。（圖／東森新聞）

其他外送員透露，一般如果客戶沒有要求，或是一般店家不會給收據。只有外送員的手機頁面才能看到付款，但對於爆出疑似坑顧客的案例，其他外送員說，如果有心人要收取的話，其實公司會進行懲罰。

黃小姐表示，業者事後致電母親說會退錢，並把外送員記點。對於這起事件，熊貓回應，這是外送員個人行為，將會退信用卡費給黃小姐，也會介入了解；而消費者若遇到類似情況，請立刻反映。

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