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猥瑣男「偷內衣塞頭盔」！遭逮辯：我來找廁所的...她機靈秒拍下證據

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▲▼一名男子到醫院宿舍偷女性內衣。（圖／翻攝自光明網）

▲一名男子到醫院宿舍偷女性內衣。（圖／翻攝自光明網，下同）

記者康心禹／綜合報導 

江蘇省揚州市中心一家醫院宿舍出現內衣大盜！醫院實習護士小張17日當天正在收衣服，突然發現有一名男子鬼鬼祟祟的樣子，猛盯內衣看之後取下，她便拿出手機拍照。男子被抓現行後，還拒不承認，狡辯是因尿急所以在附近找廁所。

綜合陸媒報導，報警的是醫院的實習護士小張，當時她正在收衣服，發現有個男子一直盯著內衣看，因為先前發生過內衣消失的情況，她便把兩件事聯想在一起，拿出手機拍照存證，接著看到男子有實際的竊盜行為後便報了警。

▲▼一名男子到醫院宿舍偷女性內衣。（圖／翻攝自光明網）

▲▼一名男子到醫院宿舍偷女性內衣。（圖／翻攝自光明網）

男子被抓到後還拒不承認，稱自己是因為尿急來找廁所的，直到面對鐵證如山的影片後，他才停止狡辯。

經查，這名男子姓陳，二十多歲，他把偷來的內衣放在頭盔裡，被發現後一緊張連同頭盔都扔了。隨後，陳某帶民警找回了盜竊的贓物，他也承認自己已不​​是第一次偷盜女性內衣。目前，陳某因涉嫌盜竊，正在接受公安機關的調查。

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