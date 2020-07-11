醫院詐健保太誇張！幼稚園62人到院滾球玩　抓來當人頭申報「治療遲緩兒」

▲高雄一家醫院詐領健保費，上訴遭駁回。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有一家醫院，2013年間免費開設「幼兒感覺統合訓練」等課程，但醫院竟向健保署申報62名幼童發展遲緩、注意力不足，還偽造50名幼童的病歷，詐領80萬元健保費，今年6月橋頭地院依詐欺罪判該院副院長、復健科醫師刑期8月、偽造文書5月，得易科罰金15萬元、緩刑3年，醫院不服提起上訴，遭最高法院判決敗訴。

檢方查出，這家醫院的副院長還有復健科醫師利用幼童來上課，在醫院掛號人員收取幼童健保卡後利用偷刷卡的方式，製作幼童發展遲緩、過動等不實的病歷，還有處方紀錄，課程內容很基本，就是讓孩子滾球、丟球、盪鞦韆，根本不是「兒童早期治療」。

對於幼童的病歷被記載發展遲緩或過動，所屬的幼兒園及家長都很驚訝，孩子根本沒有病歷表所載的狀況。作證的院方工作人員也指出，參加課程的62名學童中，感覺有異常的只有3到4名，不是所有幼童都需治療。

更誇張的是，不同的幼童病歷內容竟然一樣，紀錄上也有許多錯誤，且有些幼童不到3歲，精神科審查專家指出，在醫學上，3歲前不容易診斷出「注意力不足過動症」，如果沒有評估就下診斷甚至治療，是不可取的作法。

根據判決書上的記載，這家醫院利用三家幼兒園的孩子參加「兒童專注力訓練班」或者「感覺統合訓練班」等訓練課程的時候，不知情的醫院掛號人員收取健保卡時，由復健科醫師以電腦登載就診日期以及疾病名稱等不實事項，再由醫院工作人員依登載的不實紀錄，連結到健保署網站，以網路申報診療費、診察費、藥服費點數，導致健保署承辦人員陷於錯誤，給予新台幣67萬多元。

案發後，這家醫院遭公布為健保違約情節重大的醫院，並停止醫院復健科健保特約1年，另追扣醫院申報的健保點數93萬824點，約88萬5795元；隨後院方不服、提起行政訴訟，日前最高行政法院以健保署的處分合理，判決醫院敗訴確定。

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