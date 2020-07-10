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中大宿舍幹部訓練　首創「防災士」29人通過認證

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▲中央大學今年度的宿舍幹部訓練，首創「防災士」認證訓練。（圖／中央大學提供）

▲中央大學今年度的宿舍幹部訓練，首創「防災士」認證訓練。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

中央大學宿舍幹部訓練今年首創「防災士」培訓課程，促使幹部們學習緊急災害應變，進而提昇宿舍管理能力。為期兩天的訓練，共有29位宿舍幹部通過學科及技術測驗，將取得內政部的「防災士」證照。

▲「防災士」認證，過程中教導急救技術訓練。（圖／中央大學提供）

▲「防災士」認證，過程中教導急救技術訓練。（圖／中央大學提供）

中大16棟學生宿舍約有6000名住宿生，每棟宿舍設有舍長、副舍長及樓長，共計86名，為培養學生宿舍幹部團隊領導、宿舍經營與宿舍安全守護之專業能力，藉由宿舍幹部訓練活動及課程，促使幹部們經驗傳承及透過課程學習緊急災害應變，進而提昇宿舍管理能力。

▲「防災士」證照除提升個人競爭力外，也為校園住宿安全多一層防護力。（圖／中央大學提供）

▲「防災士」證照除提升個人競爭力外，也為校園住宿安全多一層防護力。（圖／中央大學提供）

今年暑假宿舍幹部訓練與災防中心首度合作辦理防災士培訓課程，2天課程約15小時，包含進行防救災資訊取得、急救技術、個人居家防護措施、避難收容開設及社區防災等課程，參訓須完成基本課程及進階課程，並經學科及術科測驗合格後，始得認證合格，首批共有29位宿舍幹部率先取得由內政部認證的「防災士」證照，除提升個人競爭力外，也為校園住宿安全多一層防護力。

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