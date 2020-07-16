住院半夜嬰兒狂哭！花蓮女氣炸「護理師不管嗎」　聽醫一句話秒辦出院…結局超毛

▲女子與姊姊住院時，不斷聽到嬰兒哭聲。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者柯振中／綜合報導

「醫生說，整棟醫院沒有嬰兒，只有妳們倆姊妹…。」花蓮一名女子在網路上分享，她小時候陪著姊姊到婦產科醫院住院，晚上突然聽見嬰兒室的嬰兒猛哭，吵得他們都睡不著，到外面一看，發現嬰兒室的門全都上鎖，也沒有護理師顧著，因此氣炸向醫生投訴。沒想到，2人聽醫生說一句話，嚇得當天立刻辦出院。

這名女子在臉書社團「靈異公社」上分享，她小時候曾陪著大姊前往彰化員林某家婦產科醫院住院，晚上的時候，大姊突然對她說「嬰兒室的嬰兒可能餓了，哭很慘」，她也深有同感，「對啊！吵死了，我都睡不著。」

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到了隔天晚上，2人再度聽見嬰兒的哭聲，又被吵得睡不著，她聽從大姊的意見，前往嬰兒室，想要請護理師處理，「我就往嬰兒的哭聲去，卻打不開門，嬰兒一樣哭很慘。」

▼2人半夜不斷聽見嬰兒的哭聲，卻又找不到源頭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



再到了隔天，2人持續受到嬰兒哭聲的轟炸，實在受不了，只能向巡房醫師反映，「嬰兒室的護士都沒照顧嬰兒，任由嬰兒嘶聲力竭大哭。」沒想到，醫生聽完卻告知2人，「整棟醫院沒有嬰兒，只有你們倆姊妹。」

2人一聽，當場嚇傻辦理出院，原先預計住一週，但待了約4天的時間就離開，「再陪大姊回診，我再偷溜去我們住院的病房察看，每一間病房都鎖著。」女子說，儘管時隔40多年，當時的嬰兒哭聲仍讓她記憶猶新，但醫院內完全沒有嬰兒，讓她相當不解。

後來提到這件事，她鼓起勇氣問大姊，「當年婦產科嬰兒的哭聲，到底是怎麼回事。」大姊則跟她說，當年事件過後，立刻去請示神明，神明的答案是「墮胎的嬰兒」，讓她嚇傻了，「我根本不相信有鬼，但我真的聽到很多次。」

眾多網友看完，紛紛在下面留言，「整棟只有你們姊妹比較恐怖」、「整棟只有妳們，安靜到恐怖，住時沒覺都沒人喔？還住了一星期耶」、「太可怕了…第一次聽到整棟樓只有住2個人」、「同是員林老鄉，對於火車站這家婦產科印象深刻，小時候行經診所，可看到櫥窗內擺著一罐罐裝有墮胎標本的玻璃瓶，引產後的胎兒就浸泡在水中。」

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