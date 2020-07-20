驚悚畫面曝...18歲男「吃粥遭嗆」追50m揍人！遭砍3刀躺血泊　熱褲妹一看狂奔

記者張君豪、林昱萱／新北報導

新北市汐止區一名18歲的男子，和朋友到大同路二段一間鹹粥店消費，卻與4男3女發生糾紛，雙方爆發激烈口角，而李男還追50公尺跑上前痛毆其中一人，卻遭對方持刀械猛砍，李男當街濺血倒地，地面留下大量血跡。此外，稍早畫面也隨之曝光，場面相當駭人。

▲李男反遭砍3刀，倒臥血泊。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

這起事故發生在20日凌晨3時許，事發當時李男與朋友到鹹粥店吃宵夜，卻在剛進店時，就與另群正要離開的4男3女發生衝突，雙方在店外爆發激烈口角，而李男看到幾人騎車離開後，竟然還猛追50公尺上前痛毆其中一人，沒想到卻因此遭對方持刀砍傷。

此外，從稍早曝光的監視器畫面可見，李男猛追上去痛毆對方，卻反遭一群人圍剿，還被持刀砍傷。對此，店家也表示，並不清楚確切發生什麼事情。

警方到場後發現，現場只剩下滿身刀傷的李男倒臥在人行道上，所幸經緊急救治並送醫搶救後，李男並無生命危險。此外，警方已經根據監視器畫面鎖定兇嫌的車牌，將通知對方到案說明，全案將依傷害罪嫌移送偵辦。

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