影／14人南投4.4星民宿遭偷拍...針孔藏戶外公廁！Cos攝影師認了：4聲明還原始末

▲南投4.4顆星民宿驚傳偷拍。（圖／翻攝Google地圖）

記者林昱萱／綜合報導

南投一間在cos界相當有名的民宿，卻傳出偷拍事件，經確認有14人因此受害，而涉嫌偷拍的民宿老闆兒子，也PO文坦承，自己確實架設針孔攝影機偷拍。對此，他也於20日上午再度發表4項說明，還原始末。

南投埔里在Google上某4.4顆星評價的民宿，被爆出偷拍事件，有女網友PO出針孔攝影機的照片，表示她們18日在廁所內發現遭偷拍，並立即報警處理。對此，民宿老闆兒子也當即坦承偷拍並道歉，目前已被以妨害秘密罪偵辦。此外，據了解，該民宿少東其實是cos界內小有名氣的攝影師，沒想到如今卻會做出如此脫序的行徑，讓外界感到相當訝異。

▲Cos攝影師「4聲明還原始末」。（圖／翻攝臉書）

另外，民宿老闆兒子於20日一早再度發文提到，「本人僅當天趁父母不在家，一時起念把攝影機裝設在除臭盒裡」、「除了戶外公廁，絕對沒有裝設其他地方」、「犯案人就我一人，家人都不知情」、「對曾經來過的所有人說聲對不起，讓你們造成不信任深感抱歉」。

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