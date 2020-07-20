無驗證機制！他申請藝Fun券「手機被搶先註冊」網哀號+1　解決方法曝光

▲有網友未註冊帳號，APP卻顯示「帳號已被使用」。（圖／翻攝自藝FUN券APP）

記者曾筠淇、林育綾／採訪報導

藝Fun券在18日開放登記，民眾只要下載「藝Fun券」APP，即可用手機號碼註冊並獲得抽獎資格。不過有網友表示，在申請帳號時，根本不會經過簡訊、信件或電話等方式驗證身分，因此導致「帳號被人申請」，明明是自己的號碼卻無法註冊，擔心就算抽中也拿不到。

一名網友日前在PTT的Gossiping板上，以「藝Fun券帳號被人申請」為題詢問，他在APP註冊帳號時，發現系統並不會進行驗證，且「上面顯示我的帳號被人申請了」，基本的驗證功能如果沒有修正好，要怎麼抽獎？抽了也拿不到吧？

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不少網友看到後，紛紛留言回應，「手機填了號碼卻沒傳簡訊認證」、「一定很多機器人抽」、「用別人的帳號幫別人申請」、「故意用別人電話也可以」、「真的沒有驗證耶」、「我有認識的就亂填號碼」、「我也被盜用，無法申請」。

▲文化部呼籲「藝FUN券」分流下載登記，明日將抽出幸運兒。（圖／文化部提供）

此外，也有民眾在Google Play商店的APP評論處寫道，「我要註冊，說此帳號已經被使用」，即便選按忘記密碼，卻又查無帳號，根本無法順利註冊。

文化部表示，由於系統已綁定一人一身分證字號（或居留證號）一手機，若登錄時發現手機或身分證字號（或居留證號）已被登錄，請致電客服，若因滿線暫時無法撥入，亦可用文字客服或電子郵件，留下聯絡方式，客服將會即時進行聯絡查證後協助完成註冊。

至於誤用他人手機註冊者，文化部提醒，因後續中籤通知領取藝FUN券是採簡訊發送驗證碼方式，因此誤用者將無法獲得領取通知。

藝FUN券客服專線：02-7745-7979

服務時間8:30-18:30

藝FUN券客服信箱：artsfungo@tradevan.com.tw