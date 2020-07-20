「藝FUN券」申請最後1天！註冊破235萬　21日公開抽籤

▲「藝FUN券」申請最後1天！註冊破235萬、21日中午公開抽籤（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼每份600元的「藝FUN券」，今（20）日為申請登記最後一天，至晚間9時截止註冊申請。而至上午10時為止，註冊已破235萬人，21日中午12時將由唐鳳政委及文化部長李永得公開抽籤，抽出200萬名幸運得獎者。而針對沒有智慧型手機的網路弱勢族群，文化部也表示之後將推出專案，加碼發行第二波藝FUN券。

文化部自6月宣布加碼12億推出「藝FUN券」200萬份，每份600元，可用於藝文產業消費，如博物館、劇場、電影院、書店等，自宣告後詢問度不斷。由於數量有限，為了避免搶票，造成民眾緊張、系統當機，因此特別事先向政委唐鳳請益，採取當初網路預購口罩時的作法，先開放民眾登記後，再採抽籤方式，讓民眾更公平競爭獲得藝FUN券。

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▲▼「藝FUN券」下載註冊申請至7/20晚間9時為止。（圖／文化部臉書）

「藝FUN券」APP自18日上午9時起，開放民眾以智慧型手機下載APP、一人一機註冊申請，至今（20）日上午10時為止，註冊已破235萬人！民眾只要在20日晚間9時前下載註冊登記，都具有抽籤資格。

文化部將於7月21日中午12時於臉書、Youtube，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播，抽出200萬名幸運民眾，幸運抽中的朋友，在7月22日中午12點就可以開始使用「藝FUN券」。

目前99%的藝文相關業者都已經加入，網路加實體共有1萬2千家，未來民眾參加藝文活動、展覽等，都可以使用「藝FUN券」買票，在所有表演場所、全國文創商店等都可使用，甚至也有多達200位街頭藝人加入，因此民眾還能用「藝FUN券」打賞支持街頭藝人。

「藝FUN券」APP開放下載至今，系統大致順暢，不過也有網友表示，「註冊時發現手機被註冊過，申請忘記密碼，又說帳號出現錯誤」，針對該情形，文化部回應「由於系統已綁定一人一身分證字號（或居留證號）一手機，若登錄時發現手機或身分證字號（或居留證號）已被登錄，請致電客服，若因滿線暫時無法撥入，亦可用文字客服或電子郵件，留下聯絡方式，客服將會即時進行聯絡查證後協助完成註冊。客服專線02-7745-7979，服務時間8:30-18:30，藝FUN券客服信箱：artsfungo@tradevan.com.tw」

而針對沒有智慧型手機的網路弱勢族群，文化部也表示之後將推出專案，加碼發行第二波藝FUN券。包括65歲以上、18歲以下及身心障礙者，在第二波可以到四大超商，用健保卡就可以登入領券，但這部分要第一階段「藝FUN券」APP發放完成後，才會公布詳細辦法及額度。

＊藝FUN券APP下載：IOS、Android

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