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我稱南海諸島「屬中華民國」　國台辦：兩岸同屬一中

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▲▼南海南沙群島。（圖／達志影像／美聯社）

▲南海海域各區主權爭端不斷。圖為南沙群島。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄、任以芳／北京—台北連線報導

美國政府日前發表南海新主張後，外交部發言人歐江安表示，「南海諸島屬於中華民國領土。」對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，兩岸同屬一個中國，應共同維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體和根本利益。

朱鳳蓮還說，中國對「南海諸島」及其附近海域，擁有無可爭辯的主權，針對美方錯誤言論，大陸外交部已多次闡明立場，進行批駁。

▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

美國國務卿蓬佩奧於美東時間13日發表聲明，首度正式反對中國聲索南海主權，指北京聲稱在南海擁有大部分離岸資源不合法，且世界不會允許中國將南海視為其海上帝國。

蓬佩奧聲明還稱，中國無法為其南海「九段線」的主張，提出清楚法律依據，因此，美國認為南海美的濟礁與仁愛礁，屬於菲律賓主權與管轄範圍，也反對中國主張在越南外海萬安灘、馬來西亞外海曾母暗沙等地擁有的權利。

我外交部發言人歐江安14日說，「南海諸島屬於中華民國領土」，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。

▲▼外交部例行記者會，外交部發言人歐江安、台日關係協會秘書長郭仲熙。（圖／記者陳家祥攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者陳家祥攝）

歐江安指出，總統蔡英文於2016年7月19日提出「四點原則」及「五項做法」，與國際社會共同處理南海議題。外交部重申四點原則：一、南海爭端應依據國際法及海洋法，包括聯合國海洋法公約，以和平方式解決；二、台灣應納入多邊爭端解決機制；三、相關國家有義務維護南海航行和飛越自由；四、中華民國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域之和平與穩定，並共同保護及開發南海資源。

大陸外交部發言人趙立堅14日回應稱，美國此舉罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反和歪曲國際法，蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定。他說，中國將繼續堅定維護自己的主權和安全，中方對美方的錯誤行徑表示強烈不滿，堅決反對，敦促美方停止在南海問題上製造事端。

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