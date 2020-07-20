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藝FUN券「公開直播抽籤」方式曝光！「3步驟」開啟APP通知掌握中獎

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▲▼藝FUN券「公開直播抽籤」方式曝光！「3步驟」開啟APP通知掌握中獎（圖／文化部）

▲藝FUN券「公開直播抽籤」方式曝光！「3步驟」開啟APP通知，及時掌握中獎資訊。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼12億推出每份600元，總計200萬份「藝FUN券」，至今（20）日晚上9點截止申請，已有超過300萬人完成登記，將於明（21）日中午12時「直播公開抽籤」，由黃子佼主持，行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得於「文化部官方臉書」及「Youtube頻道」公布獲得藝FUN券的幸運人選，而完成註冊者可以「3步驟」開啟App通知，及時得知中獎資訊。

文化部表示，「藝FUN券」自18日上午9點開放下載註冊，1個小時內註冊人數即突破30萬人，7小時突破100萬人，至今（20）日晚上9點止，已有超過300萬人完成登記，因此將以抽籤方式抽出獲得「藝FUN券」的人選。

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▲▼藝FUN券「公開直播抽籤」方式曝光！「3步驟」開啟APP通知掌握中獎（圖／文化部）

▲藝FUN券將於7/21中午12:00，由唐鳳政委和文化部長李永得一起直播抽籤。（圖／文化部）

文化部說明，抽籤方式將以民眾的身分證（居留証）號末碼為依據，在律師的見證下，由唐鳳政委及李永得部長，以公平及特別的橋段，抽出身分證（居留證）末碼數字。同時，電腦畫面會即時呈現所有中獎末碼的累計總人數至200萬人，如果最後抽出號碼累計超過200萬人，文化部將加碼放送，鼓勵大家一起挺藝文。

除了即時觀看直播，文化部特別提醒已完成註冊者，務必開啟「藝FUN券」App通知，以及查看手機簡訊、App訊息中心或官網「藝FUN券」專區，以利及時獲得中獎資訊。文化部也將於21日下午3點，陸續以App推播及手機簡訊通知中獎者。

▲▼藝FUN券「公開直播抽籤」方式曝光！「3步驟」開啟APP通知掌握中獎（圖／文化部）

▲「3步驟」開啟APP通知，及時掌握中獎資訊。（圖／文化部）

已獲得「藝FUN券」獲獎訊息通知者，則隨時可於「藝FUN券」App點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼將收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可取得每張面額100元，總計600元之「藝FUN券」電子券。領取完成者自7月22日中午12點起，就可於店家地圖上顯示的店家及線上購票平臺進行藝文消費，以具體行動挺藝文。

有關「藝FUN券」使用的相關問題，皆可於每日8:30至18:30洽詢客服專線（02-77457979）或App文字客服，其餘時間則可利用客服信箱（artsfungo@tradevan.com.tw）聯繫處理。

而此次也有不少民眾反應，有年長者、小孩不擅長使用或是沒有智慧型手機，文化部也回應，針對沒有智慧型手機的網路弱勢族群，之後將推出專案，加碼發行第二波藝FUN券。包括65歲以上、18歲以下及身心障礙者，在第二波可以到四大超商，用健保卡就可以登入領券，但這部分要第一階段「藝FUN券」APP發放完成後，才會公布詳細辦法及額度。

公開抽籤直播平台

文化部官方臉書：https://www.facebook.com/www.moc.gov.tw/
Youtube直播：https://www.youtube.com/watch?v=avvYkTfaMZg

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