領完三倍券再爽賺1900元！「3大加碼券」免費抽　時間、地點一次看

▲藝FUN券將於明日抽出幸運得主。（圖／取自文化部官網）

記者曾筠淇／綜合報導

政府除了發放振興三倍券，各部會也加碼再發補助券，文化部推出「藝FUN券」、教育部體育署的「動滋券」、客委會的「浪漫客庄旅遊券」，以及農委會的「農遊券」。截至目前為止，除了農遊券已於今日抽獎完畢，另3項若申請後且幸運獲得，將可為荷包再添1900元，相當實惠。



1、藝FUN券：

文化部推出每份600元的藝FUN券，預計發行200萬份，自7月18日至20日晚間9時止，每人每機皆可下載APP並註冊。21日中午12時將由政委唐鳳與文化部長李永得公開抽籤，並公布幸運得主。

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藝FUN券可用於「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」，以及於上述藝文場域空間從事藝文活動所銷售的節目票券及周邊商品。

2、動滋券：

教育部體育署將發出每份500元的動滋券，共計400萬份，民眾20日至26日止皆可上網登記，並於28日抽籤、公布得主，只要是本國國民或持有居留證的非本國籍配偶，都可至「動滋網」登錄基本資料參與抽籤，中獎者即可獲得墊子抵用券，採線上電子錢包方式進行抵用。

動滋券可於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業使用。

▲動滋券將於28日抽出幸運得主。（圖／取自動滋網）

3、浪漫客庄旅遊券：

客家委員會為振興客庄產業，推出了每份800元的「浪漫客庄旅遊券」的電子券，一共28萬份，第一階段開放65歲以上的敬老家庭優先登記，22日至26日則供一般民眾申請。民眾可透過LINE加入「客家委員會」的官方帳號，並於期間內至「浪漫客庄遊」活動帳號登錄，即可參加27日的抽獎。

持有浪漫客庄旅遊券的民眾自8月1日起，可至全台11個縣市、70個客家文化重點發展區，於超過4,000家「浪漫客庄遊指定店」消費使用，結帳時只要打開電子票券掃描QR code，滿100元即可折抵1張，最高可一次折抵800元。

▲浪漫客庄旅遊券將於27日抽出幸運兒。（圖／取自客家委員會官網）