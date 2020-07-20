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「藝FUN券」超過300萬人註冊！明中午「公開直播抽籤」方式曝光

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▲▼「藝FUN券」開放1小時30萬人註冊！文化部：系統大致順暢。（圖／翻攝自藝FUN券APP）

▲第一波「藝FUN券」申請截止。（圖／翻攝自藝FUN券APP）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼12億的「藝FUN券」，今（20）日為申請登記最後一天，至晚間9時截止，共計超過300萬人註冊，而文化部將於明（21）日中午12時，由黃子佼主持，唐鳳政委及文化部長李永得公開抽籤，抽出200萬名幸運民眾獲得每份600元的「藝FUN券」，22日中午就可使用，文化部也特別提醒已完成註冊者，務必開啟「藝FUN券」App通知得知中獎。而針對沒有智慧型手機的網路弱勢族群，之後將推出專案，加碼發行第二波藝FUN券。

▲▼文化部特別提醒已完成註冊者，務必開啟「藝FUN券」App通知（圖／文化部）

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▲文化部特別提醒已完成註冊者，務必開啟「藝FUN券」App通知。（圖／文化部）

文化部推出第一波「藝FUN券」總共200萬份，每份600元，開放民眾以智慧型手機下載「藝FUN券」APP，一人一機註冊申請，自18日上午9點開放下載註冊，1個小時內註冊人數即突破30萬人，7小時突破100萬人，至今（20）日晚上9點截止，已有超過300萬人完成登記，因此將以抽籤方式抽出獲得「藝FUN券」的人選。

文化部將於7月21日中午12時，於文化部官方臉書、Youtube，由黃子佼主持，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播，公開抽出200萬名幸運民眾，幸運抽中的朋友，在7月22日中午12點就可以開始使用「藝FUN券」。

文化部說明，抽籤方式將以民眾的身分證（居留証）號末碼為依據，在律師的見證下，由唐鳳政委及李永得部長，以公平及特別的橋段，抽出身分證（居留證）末碼數字。同時，電腦畫面會即時呈現所有中獎末碼的累計總人數至200萬人，如果最後抽出號碼累計超過200萬人，文化部將加碼放送，鼓勵大家一起挺藝文。

▲▼「藝FUN券」將於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得採公開抽籤方式，公布獲得藝FUN券的幸運人選。（左圖／記者李毓康攝；右圖／記者湯興漢攝）

▲「藝FUN券」將於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得採公開抽籤。（左圖／記者李毓康攝；右圖／記者湯興漢攝）

除了即時觀看直播，文化部特別提醒已完成註冊者，務必開啟「藝FUN券」App通知及查看手機簡訊、App訊息中心或官網「藝FUN券」專區，以利及時獲得中獎資訊，文化部將於21日下午3點，陸續以App推播及手機簡訊通知中獎者。

已獲得「藝FUN券」獲獎訊息通知者，則隨時可於「藝FUN券」App點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼將收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可取得每張面額100元，總計600元之「藝FUN券」電子券。領取完成者自7月22日中午12點起，就可於店家地圖上顯示的店家及線上購票平臺進行藝文消費，以具體行動挺藝文。

▲透過APP提供的「藝文店家地圖」，隨時能查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家。（圖／文化部）

▲消費時只要掃描店家QR Code，或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款。（圖／文化部）

持有「藝FUN券」的民眾，可於全台博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，超過1萬2千家以上店家使用。只要透過APP提供的「藝文店家地圖」，隨時能查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code，或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款。

此外為符合藝文展演消費使用特性，亦特別規劃「藝FUN券」可於網路預購票券平台，訂購藝文票券及電影票。但「不包括網路書店」，主因是網路書店業績並未受疫情衝擊影響，也鼓勵大眾走進實體及獨立書店消費。

▲為符合藝文展演消費使用特性，亦特別規劃「藝FUN券」可於網路預購票券平台，訂購藝文票券及電影票。（圖／文化部）

▲文化部加碼推出「藝Fun券」。（圖／翻攝自文化部官方網站）

▲「藝Fun券」使用期限自7月22日起至今年12月31日止，逾期失效，使用不找零，且不得轉售。（圖／翻攝自文化部官方網站）

第一波「藝FUN券」限一人一機領取一次，使用期限自7月22日中午12時起至今年12月31日止，逾期失效，使用不找零，且不得轉售。

另外至年底前，藝文相關業者都可申請加入「藝FUN店家」，包含「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等四大類型店家，以及如工藝、文創、藝文等具有稅籍相關資格之個人工作室，皆可申請。業者透過藝FUN券APP，登錄基本資料，通過審核後即完成註冊，加入手續簡便；或是於網站（https://artsfungo.moc.gov.tw/）輸入統編或身分證字號，以及公司名稱、負責人、銀行帳戶等基本資料進行註冊後，最快3個工作天即可收到審查結果。

而此次也有不少民眾反應，有年長者、小孩不擅長使用或是沒有智慧型手機，文化部也回應，針對沒有智慧型手機的網路弱勢族群，之後將推出專案，加碼發行第二波藝FUN券。包括65歲以上、18歲以下及身心障礙者，在第二波可以到四大超商，用健保卡就可以登入領券，但這部分要第一階段「藝FUN券」APP發放完成後，才會公布詳細辦法及額度。

藝FUN券客服專線：02-77457979
藝FUN券客服信箱：artsfungo@tradevan.com.tw

公開抽籤直播平台

文化部官方臉書：https://www.facebook.com/www.moc.gov.tw/
Youtube直播：https://www.youtube.com/watch?v=avvYkTfaMZg

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