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貨運鬆綁多開6個「兩岸航點」卡關　林佳龍：以指揮中心決定為主

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▲▼航班異動,松山機場,長榮航空,中華航空。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部研議兩岸4航點再多開放6個，不過相關計畫卡關。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，但嚴格邊境管制仍持續，先前交通部研議在兩岸航點部分，從目前允許飛行的4座機場多增加6座，讓航空公司能加強貨運收益，度過疫情寒冬，不過，計畫仍卡關中。交通部長林佳龍今（20）日受訪表示，決策以防疫優先，一切都依指揮中心決定為依據。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍上午出席公路總局記者會，接受聯訪時回應，貨運方面，既有的航線有帶來很好的效益，進一步擴大部分，交通部民航局會同航空公司進行評估，但決策以防疫為優先，一切都以指揮中心決定為依據，交通部會配合指揮中心決定。

▲▼台灣虎航首班客艙載貨航班今起飛。（圖／台灣虎航提供）

▲交通部研議兩岸航點多開6個，希望增加客艙載貨運能。（圖／台灣虎航提供）

先前貨運物流業者建議，兩岸現行除了允許飛行的4航點（北京首都、上海浦東、成都雙流、廈門高崎）之外，其他航點如果因為疫情不開放客運的話，至少要允許客機純載貨飛行，滿足市場需要。

交通部也著手研議，兩岸能多增加6個航點，包含深圳、重慶、青島、寧波、廣州、長沙，主要爭取可以客機載貨，希望在不影響防疫的前提下，能夠放寬兩岸客機載貨航點，提升貨運運能。不過，該鬆綁計畫截至目前仍未有進展。

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