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新冠病毒會不見！川普「疫情憑空消失」大夢持續做　撂狠話：不開學就凍資金

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普至今堅持「新冠病毒」會消失一說。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠疫情仍處世界之冠，截至20日上午確診人數達到376萬餘人、死亡病例14萬人，川普政府面對疫情擴散仍未有完善的措施，且急於想要恢復經濟，好讓連任之路更加順遂。如今面對部分州的學校仍持續停課，卻遭到總統川普的威脅「秋季若未開學，聯邦資助金將會持續扣留」。

根據英國《每日郵報》報導，美國疫情嚴峻，單日通報更一度衝破7萬多人確診，然而面對11月的美國總統大選，總統川普卻更急於「振興經濟、恢復民生」，似乎不將防疫擺在優先順位，導致美國民眾的認知、生活上都出現極大的問題。

直至現況嚴峻的疫情，川普讓在公開談話中堅持「新冠肺炎終究會消失」，且面對各級學校仍處於停課狀態，他也撂下狠話「倘若秋季不開學，將會持續凍結給予學校的資助金」。縱使川普的認知與做法遭到外界砲轟，他也回應自己絕對比任何人都了解情況。

在校園是否開放？川普表示，政府正積極推動「個人學習」，年輕人需要就學，因為不上學就會出現問題。此外，川普在8日的推特上曾提到，「德國、丹麥、挪威、瑞典等國家已經開放學校，也沒有任何的問題，上學對家庭與孩子相當重要，因此學校若持續不開學，也可能將面臨資金減少的狀況」。

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