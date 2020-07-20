南方邦聯旗成歧視象徵　川普不認「有冒犯意味」：南方人的驕傲！

▲ 南方邦聯旗幟與川普競選旗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」掀起大規模種族示威，被指帶有歧視色彩的南方邦聯旗幟（Confederate flag）爭議也再度受到關注。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）17日宣布，禁止在所有軍事設施使用這面旗幟。總統川普（Donald Trump）近日受訪時則拒絕稱南方邦聯旗有冒犯意味，更稱其為愛好南方人士的驕傲。

南北戰爭時期的南方邦聯旗為紅底配上2條交叉的藍色對角，線上還有13顆白色星星，代表1861年至1865年戰時主張蓄奴的南方13州。南方白人經常以這面旗幟代表對血統的驕傲，對許多非裔來說卻是白人至上主義、奴隸制與歧視的象徵。奉行白人至上主義運動及基督教恐怖主義的三K黨成員也經常使用。

這面旗幟過去在美國軍營和公共區域相當常見，但美國國防部17日向所有官兵列出允許出現在軍方工作場所及公共出入區的旗幟，已經不見南方邦聯旗。艾斯培發表備忘錄說明，「我們揚起的旗幟必須符合軍方對良好秩序和紀律的要求，以尊嚴與尊重對待我們所有的人民，並拒絕分裂的象徵。」

然而，19日播出的《福斯週日新聞》（Fox News Sunday）節目中，川普被問及是否認為南方邦聯旗有冒犯意味時回應，「這取決於討論的對象是誰，以及討論的時機。當人們驕傲地揮舞邦聯旗，他們不是在談種族主義。他們喜歡他們的旗幟，它代表著南方。他們喜歡南方。」

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