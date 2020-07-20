中美不打新冷戰　《環時》胡錫進：可用戰略周旋拖垮美國





▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

隨「港版國安法」上路後中美關係冰降，外界擔憂爆發新冷戰。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文稱，「中國不會與美國打新冷戰」，強調中國人應該做的是，與美開展地緣政治史上從未有過的戰略大周旋，認為經過漫長消耗後，「我們將拖垮對方。」

胡錫進坦言，當下中美關係被外界形容為「自由落體式下墜」，導致「新冷戰」一詞出現的越來越頻繁。但他認為，中美不會打新冷戰，因為華盛頓將面臨國內外的巨大阻力。

▲中美關係惡化。（圖／達志影像／美聯社）

他進一步分析，當今世界高度融合，不像過去蘇聯的社會主義，與資本主義幾乎為互不交織的平行市場，兩個技術體系，供應鏈彼此隔絕。因此「美國的晶片如果都不賣給中國了，它賣給誰去？」、「美國的農產品如果也不往中國賣了，部分土地就要撂荒」；「通用汽車40%的銷量在中國市場，如果它退出，就不再是世界有競爭力的公司。」

胡錫進舉歐洲為例，表示歐洲各大奢侈品牌很大的利益來自中國，賓士、BMW、奧迪第一大市場都是中國，歐洲人雖不喜歡中國的意識形態，但與中國交往並未妨礙他們保持自我。

所以，胡錫進認為，「我們瓦解新冷戰要比美國把新冷戰坐實的可操作性和勝算大得多。」他甚至直言，美國若踩到中國底線，非要打，那麼即使熱戰，中國也不怕。關於這一點，美國懂、「蔡英文當局也懂。」

胡錫進重申，面對美方挑釁，中國人應該做的，是與美開展地緣政治史上從未有過的戰略大周旋，美國越是試圖搞新冷戰，中國越要擴大開放，這樣的中國對美方的新冷戰野心，將構成前所未有的戰略泥潭。他說，中國將拖垮對方，所謂新冷戰，將成為美國實力單方面的漫長消耗。

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