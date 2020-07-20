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靠夾娃娃紓壓！戰利品擺滿市集療癒炸　老公貼心幫圓夢：讓妳當老闆

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▲丈夫藉由夾娃娃來紓壓。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO丈夫藉由夾娃娃來紓壓。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／採訪報導

工作往往會帶來壓力，找到適合自己的紓壓方式也是非常重要的，一名網友日前發文表示，她的先生為了紓解心情，常常光顧夾娃娃店，不過，她才好不容易快把家裡的庫存都清光，對方竟又「碰出了好多東西，永遠都賣不完」。從照片可以見得，原PO與丈夫不時會到市集販賣，而地上的戰利品遍地，十分壯觀。

一名網友在「爆怨公社」上發文表示，她的丈夫不時會光顧夾娃娃店，接著就會帶著許多戰利品回家，「知道他（丈夫）是要紓解心情，但原本已經快清光了，又碰出了好多東西，永遠都賣不完」。

請繼續往下閱讀...

▲丈夫藉由夾娃娃來紓壓。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲戰利品深受大人、小孩的喜愛。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO雖然曾阻止丈夫繼續夾娃娃，但對方回應，「我是因為妳，要讓妳圓老闆夢，才去釣（吊）的」。經《ETtoday新聞雲》記者採訪，原PO透露，丈夫約略在2年前開始著迷於夾娃娃，且是為了「紓解壓力」，因此她也只是嘴上說說，並沒有強力阻止，因為家裡實在積了太多，所以有時會去市集便宜販售，每樣東西的販售價格都落在20元至100元不等。

原PO補充道，這些戰利品不只有小孩子喜歡，就連大人也愛不釋手，「我先生有時候看到可愛的小孩，就直接說『送你』」，看到小孩子開心，丈夫也非常開心。原PO透露，雖然她的女兒會捨不得娃娃被賣掉，但家裡實在沒地方放，所以還是要拿去賣，也順便學習「斷捨離」。

▲丈夫藉由夾娃娃來紓壓。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲小孩子開心，原PO丈夫就跟著開心。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

許多網友看到照片後，紛紛留言表示，「當台主，可以賺錢，也可以繼續維持自己的興趣」、「高手在民間」、「不知道拿到幾張拒絕往來戶的黑名單」、「被迫當老闆」、「好多好療癒」、「限制他只能夾貴的」。

也有不少網友建議，乾脆直接購入娃娃機給丈夫夾到爽。原PO表示，這個她也有想過，不過「我先生說fu不一樣」，現在練到一樣東西只要投20元至50元就能到手。

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