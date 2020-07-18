台師大設計VR芳療　助長者改善睡眠、紓緩壓力

▲台師大團隊，設計3D虛擬實境芳療課程，讓高齡者戴上眼鏡，模擬沉浸在戶外的香草花園中，舒緩緊張情緒。（圖／台灣師範大學提供，同下）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學健康促進與衛生教育學系教授郭鐘隆率領研究團隊，以大自然香氣療癒為主題，研發結合3D虛擬實境與實體芳療課程，讓高齡者戴上眼鏡、耳機，模擬沉浸在戶外的香草花園中，更動手調製天然植物精油，散發香氣不只有抗菌效果，還可舒緩緊張情緒，以健康為出發點，充實長者身心靈的虛實結合創新課程。研究成果刊登於國際期刊《醫學網路研究期刊》。

台師大指出，現代社會生活壓力日益增大，在追求身體放鬆及心靈平衡的需求下，芳香療法在國際間廣受重視及應用，是調配天然植物精油的科學與藝術，也是自然愉悅的療法，可保持健康年輕、積極正面的態度，紓緩壓力，強化嗅覺及觸覺感官的感受，芳療不只放鬆身心，國外也應用在預防醫學保健、長期照護等。

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郭鐘隆率領3D VR研究團隊，結合3D虛擬實境與實體芳療課程，為長者帶來全新的生命契機與深入大自然的悸動，不僅深受長輩們喜愛，更備受老人安養機構肯定。這是台灣首度以3D VR應用於芳香療法，並證實兩者可以有效結合的研究，研究成果刊登於Medical Informatics中排名第一的期刊。

郭鐘隆表示，他與團隊專精於健康促進相關課程設計，此次突破傳統課程模式，在考量本土長輩的過去背景與生命歷程，耗時一年設計開發了「3D VR芳療虛實結合1.0課程」，透過3D VR虛擬實境，以芳香療法及自然香氣為主軸，進行八堂為期八週的主題式教學，並與新北市三芝區「雙連安養中心」合作，邀請院區內30位平均年齡83.03歲的長輩一同參與。

同時，郭鐘隆與團隊將本課程同步帶至國中校園，協助有身心照護需求或高關懷的學生，在情感性格方面產生正面影響，開始懂得放鬆心情，細細地品味生活。

台師大說明，目前研究團隊已在新北市福和國中推廣相關課程，亦與新光醫院簽訂產學合作案，芳療3D VR的創新研發，不只完善高齡長照服務，更提供參與者紓解身心壓力，協助開拓幸福和諧社會，在學術及實務上都成效斐然。

