100元犒賞自己！「爭鮮」怎麼吃最划算？　饕客曝大招：吃到飽

▲爭鮮迴轉壽司CP值高。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

不少人非常喜歡吃迴轉壽司，而其中的「爭鮮」就屬相對平價的壽司店，幾乎盤盤都只要30元，價格十分親民。不過卻也有網友還想要再更省，因此發文詢問，「預算100（元），爭鮮怎麼吃最划算？」想不到貼文一出，就立刻引起網友熱烈討論，大方分享自己的小撇步。

一名網友日前在PTT的Gossiping板上，以「預算100（元），爭鮮怎麼吃最划算」為題詢問，如果想要到爭鮮用餐犒賞自己，但預算僅有100元，最緊縮則可抓到150元，應該要吃什麼品項才可以又飽又划算？

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▲味噌湯是許多人來店的必點料理。（圖／記者黃士原攝）

貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，不少人紛紛留言回應，「外帶餐盒剛好100（元）」、「豆皮壽司5盤配一碗薑片」、「黃瓜捲、旗魚鬆捲、鐵火捲、豆皮壽司」、「一個鮭魚，兩個茶碗蒸，兩個湯」、「稻荷X4+味噌湯，剩下就靠薑片和綠茶包了」、「全吃鮭魚」、「吃爆店裡的薑」、「薑片吃到飽」、「用三倍券可以打8折」。

不過也有許多網友認為，只花100元就想在爭鮮吃飽，簡直是天方夜譚，「不如去吃牛肉湯麵」、「喝一碗湯去自助餐吃白飯」、「去買外面十元的啦」、「100元吃爭鮮是要犒賞個X」。