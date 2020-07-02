3年前讓女客「呻吟74秒」性侵不起訴　按摩師這次手指一進去被踹開下場慘

▲按摩師曾被指控趁機性侵女客不起訴，3年後再犯難逃法網。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

在台北市中山區養生館工作的魏姓按摩師，3年前被年輕女熟客指控，涉嫌趁機把手指伸進下體性侵，因女客在過程中間歇性發出呻吟聲後，神色自若地離開，檢察官處分不起訴，但今年魏男又在幫另名20多歲女客按摩時，伸進女客下體，這次被害人馬上伸腳把他踹開，台北地檢署2日將他依妨害性自主罪嫌起訴。

魏男3年前被控趁當時年僅19歲的年輕女熟客按摩時，趁對方因為剛到東區KTV夜唱喝醉，趴著享受按摩時，突然把手指伸進對方下體，涉嫌性侵，當時魏男辯稱，當時對方很享受，呻吟太大聲，他還要求對方小聲一點。

檢察官調閱養生館監視畫面，拍到2人進入按摩隔間後，傳出2段分別36秒、38秒的呻吟聲，且音量忽大忽小，之後神色自若地結帳離開，看不出受侵害的樣子，因此以罪嫌不足處分不起訴，魏男繼續在養生館工作。

▲被害人曾拒絕按摩師趁按肩背時觸摸到側乳部位。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但是日前另名20多歲女子因為和朋友相約見面，覺得時間還早，臨時決定到約會地點附近的養生館紓壓，剛好遇到魏男替她按摩，一開始被害人解開內衣趴著，魏男從背部按到靠近胸部時，被害人曾因不舒服出聲制止，沒想到後來魏男要求她轉身正躺，幫她按摩大腿時，手不斷往上接近鼠蹊部，最後突然伸進她的下體。

被害人當場嚇到，一腳把魏男踢開，穿回衣服去櫃檯結了帳就去報案，魏男到案坦承手指有伸入被害人下體，但辯稱以為女客感覺很好，檢察官則以被害人早已拒絕魏男觸摸側乳部位，不太可能馬上又接受更進一步的接觸等理由，不採信魏男辯詞，將他依法起訴。

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