他用少少零錢夾光台主的商品！竟遭12煞以「球棒爆頭」慘死　凶手下場曝光

記者陳雕文／新北報導



新北市鶯歌一名娃娃機台主，於去年12月底遭12名惡煞擄走，還被球棒猛擊，導致頭骨破裂、腦出血、氣胸、手臂骨折，最後被丟包在環河路山水步道口等死，救護人員獲報到場，將其送醫急救仍不治，4名成年凶手被判處1年2月到10年6月不等的刑期，另8名涉案少年則由少年法庭審理中。

▲歐男送醫急救了4小時後仍宣告不治。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，50歲歐姓男子原先從事菸酒批發買賣，退休後在鶯歌區中正三路上的娃娃機店當台主，但他為了貪小便宜，會夾隔壁台主的機台商品來補貨，加上他技術相當好，投沒幾次零錢就能夾到想要的娃娃，其他台主發現機台被「掏空」，憤而上前嗆聲，雙方也結下梁子。

去年12月21日深夜11點多，一心想報復的20歲陳姓台主揪11人到娃娃機店將歐男擄走，押至山水步道口，以球棒毒打一頓，眾人離開後，獨留身受重傷的歐男自生自滅。警方接獲通報稱「有人路倒」，到場一看才發現事態嚴重，通報消防送醫後即深入追查。

原來歐男跟12名動手的惡煞為舊識，因補貨紛爭產生嫌隙，沒想到最後打出人命，陳姓台主及其19歲弟弟犯傷害致人於死罪，新北地院3日分別判處10年2月、10年6月徒刑、另名29歲的陳姓男子同樣犯傷害致人於死罪，被判8年6月；19歲王姓男子參與強押過程，犯剝奪他人行動自由罪，判1年2月；全案仍可上訴。



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