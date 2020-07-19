馬路被壓縮超危險！休旅車「收後照鏡」緊貼分隔島　網曝：還有人賣椰子水

▲車主竟將休旅車停在分隔島旁。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的人口密度高，車流量也非常大，因此駕駛時常會有找不到車位的困擾，不過，竟有一名車主將車直接停在「路中央」，不知道是沒仔細看，還是已經疲於繼續找車位。從網友PO出的照片可以見得，這輛車竟貼著分隔島，直接停在那，且後照鏡已經收好了，似乎也非暫時停靠而已，十分危險。

一名網友在「爆料公社」上發文表示，「老兄，看你後照鏡都收好了，想必應該是停在路中間吧」。從原PO發出的照片可以見得，這輛黑色的休旅車收起後照鏡，直接停在種滿綠色植物的分隔島旁，不論只是暫時停靠，或是打算停到隔天，都已罔顧其他用路人的安全，非常危險。

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▲▼休旅車的後照鏡甚至已經收起來了。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

經《ETtoday新聞雲》記者詢問，原PO表示，這輛車目前停靠在高雄市鳳山區五權路、自由路的附近路段上。從原PO提供給記者的照片中可見，雖然這輛車所停的地方，原本是有停車格的，但白線目前已被蓋住，更代表該處根本不適合占用，如果擅自停下，也會導致路段太擠，引發其他危險。

不少網友看到後，紛紛留言表示，「停樹蔭下比較涼爽」、「那邊的停車格早就塗掉了」、「整個城市都是他的停車場」、「國外回來的右駕不習慣停右邊」、「自帶停車格」、「看到地上有寫白字就不敢停了」、「把後面停紅綠燈的誤以為是停車」。不過，也有網友表示，「這條路很奇特，車子停內線，還有人在分隔島賣椰子水」。