夏日吃驚的關鍵秘密　全台竟只有3%的人知道！

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隨著夏天的到來，氣溫漸漸升高，想一整天開冷氣，卻害怕下個月會收到讓人宣告吃土的電費帳單，近期就有一部影片，挖掘夏日驚人關鍵秘密！原來日本職人竟然有這項省電ME技，而且竟只有3%的人知道！今年夏天學會這個秘技，和職人一同擁有涼爽省電的夏日！

▲夏天開冷氣擁有舒適的環境，但隨之而來的是令人頭痛的電費帳單，近期就有「日本職人省電ME技」提供優質的省電密技，但竟然只有3%的人知道！（圖／擷取自影片）

想要有職人的省電密技，就從日常生活的知識開始培養！「能源效率分級標示」你知道這是什麼嗎？實際訪問路人，不僅有人誤會是溫度計，也有人誤認為環保標章，這圖卡可是判斷電器是否省電的依據！從這張圖可以知道電器的省電程度，第一級就是最省電！實際訪問結果約有66%的人可以認識這張圖。光是第一級與第五級所產生的電費，就有可能相差萬元！

▲你知道這個標示嗎？「能源效率分級標示」，是判斷電器省電程度的重要依據，標示第1級的空調，最高可以省下約50%的電費！（圖／擷取自影片）

實際訪問路人，意外發現許多人對於省電技巧不是很清楚，像是如何讓冷氣冷得更快，只有55%的人知道，關窗簾減少熱能、開風扇可以涼的更快！若搭配先開強風，也可以幫助冷氣房涼更快！除此之外，也有一些技巧是許多人知道，但卻不一定會做得到的，像是有70％的人知道短暫離開冷氣房1~2小時，若關掉冷氣其實並不省電，因為開關的過程，耗電量反而會提高，但實際上，多數人離開冷氣房依然會選擇關掉！另外有82%的人知道固定清濾網可以更省電，但實際上只有18%的人有執行，而這些省電技巧，都可以藉由運用日本職人的省電ＭＥ技輔助達成，讓省電之路更簡單，輕鬆享受涼夏舒適生活！

▲訪問路人省電技巧知多少？實際上有許多人並不清楚，或是知道卻不一定會真正執行，像是有82％的人知道定期清濾網可以幫助冷氣省電，但只有18%的人會定期清濾網。（圖／擷取自影片）

因應這個忙碌的時代，想要更輕鬆的享受涼爽生活，除了運用上述的省電技巧，若學會3%的人才知道的日本職人省電ME技，涼爽與省錢更可以輕鬆兼顧！像是空調開啟的方式，就選擇自動節能的省電模式，冷氣自己幫你判斷怎樣更省電，減少已經熱的頭昏腦脹，還要動腦思考控制冷氣的時間，不僅如此，還有日本職人省電三ME技，更為重要！

ME技一：選擇擁有DBC奈米複合塗層的冷氣，髒污不易沾染，提高空調效能，不僅省電也吹得乾淨舒爽！

▲ME技一搭載「DBC奈米複合塗層」髒污不容易沾染，及「Easy Clean」簡易清潔設計，提高冷氣的效能，就可以減少電費！（圖／擷取自影片）

ME技二：廣域送風，寬廣的送風角度即使是大空間也能備感舒適；或可利用自動感應溫度的智慧功能，偵測人體方位調節風向，電費就能花在刀口上！

▲ME技二「廣域送風」大廣角吹送，或利用「3D i-see Sensor」智慧感測人體位置，將風送到有人的地方，讓每一度電都花在刀口上。（圖／擷取自影片）

ME技三：週間定時設計，依據生活作息事先設定空調，像是早上太陽升起，客廳開始變炎熱，就可以先設定起床前30分鐘開啟冷氣，讓你可以在涼爽的空間下準備出門上班。或是晚上回家半小時前設定開啟，回到家就能立刻擁抱涼爽舒適的空間，而上班時間也可以選擇關閉冷氣，讓冷氣有規律地開關，只需要一次設定，減少不必要的開關耗電，當然更省電！

▲ME技三，搭配「週間定時設計」功能，依據生活作息設定冷氣的開啟，減少不必要的開關耗電！（圖／擷取自影片）

夏日省電，靠得不僅僅是土法煉鋼的技巧，若搭配日本職人的省電MＥ技，省電更加事半功倍！現在這個只有3％的人才知道的省電ME技，還有限時優惠，想擁有就趁現在！

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