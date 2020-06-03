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防「病毒」怕空調抑菌功能不夠？三菱電機空調＋空清扇雙保證　給你百分百清淨空間

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▲ETtoday街頭大調查，聽聽民眾對於空氣清淨、消毒的煩惱，再請專家幫忙解答。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者胡至欣／採訪報導

儘管疫情趨緩，防護動作仍不得鬆懈！除了戴口罩、勤洗手，也有越來越多人開始重視環境的衛生問題，尤其是空氣中的有害物質最令人擔憂！今天ETtoday就走上街頭聽聽民眾煩惱，再請專家幫忙解答。

▲▼防「病毒」怕空調抑菌功能不夠？三菱電機空調＋空清扇雙保證　給你百分百的清淨空間 。（圖／記者陳家豪攝）
▲室外怕空污、室內怕病毒，讓民眾好擔憂。（圖／記者陳家豪攝）

「現在不管室內室外，我都覺得滿恐怖的，室內的話現在就有病毒，室外又空污PM2.5，我覺得沒有地方安全吧！」實際訪問民眾後發現，許多人都很擔憂室內戶外皆有肉眼看不見的隱藏危機，到底該如何自保？

▲防「病毒」怕空調抑菌功能不夠？三菱電機空調＋空清扇雙保證　給你百分百的清淨空間。（圖／三菱電機提供）
▲奈米白金抗菌濾網，能有效過濾空氣中的灰塵和細菌。（圖／三菱電機提供）

對此，台灣三菱電機冷凍空調技師侯萬輝指出，其實室內外空氣的好壞很難說！戶外可以參考環保署每日公告的AQI（Air Quality Index）空氣品質指數來做判斷，當指數達到100以上呈現橘色狀態的時候，最好減少出門活動；而室內空氣品質，主要看是否有良好的通風換氣系統，一般會建議利用空調搭配空氣循環扇來使用，像是三菱電機的靜音大師GR系列配備有奈米白金抗菌濾網，能有效過濾空氣中的灰塵和細菌，再搭配三菱電機的空清循環扇，透過靜電放電集塵技術進行雙重淨化，更能有效去除空氣中99%的病毒與細菌。

▲▼防「病毒」怕空調抑菌功能不夠？三菱電機空調＋空清扇雙保證　給你百分百的清淨空間 。（圖／記者陳家豪攝）
▲▼空清扇透過靜電放電集塵技術，能去除空氣中99%的病毒與細菌。（圖／記者陳家豪攝）
▲▼防「病毒」怕空調抑菌功能不夠？三菱電機空調＋空清扇雙保證　給你百分百的清淨空間 。（圖／記者陳家豪攝）

「現在必須待在家的話，就想開個冷氣，讓自己舒服一點，不然在家悶悶的也是待不下去！」天氣越來越熱，對於想開冷氣涼爽一下，卻擔心密閉空間成為病毒溫床，更怕電費暴漲荷包吃不消，如何兼顧舒適與安全，也讓不少人感到相當困擾。

▲▼防「病毒」怕空調抑菌功能不夠？三菱電機空調＋空清扇雙保證　給你百分百的清淨空間 。（圖／記者陳家豪攝）
▲天氣越來越熱，如何兼顧舒適與安全，讓不少人感到困擾。（圖／記者陳家豪攝）

「其實只要開啟空調，就能簡單地達到居家除菌的防護！」台灣三菱電機冷凍空調技師侯萬輝進一步說明，空調的濾網就是為家人阻隔汙染源的居家口罩，特別是三菱電機靜音大師GR系列，搭配專利DBC奈米複合塗層防汙技術，可減少灰塵髒汙在室內機中累積，讓冷氣的冷房效率更好，更省電，另外也推薦日本原裝的空清循環扇來淨化室內空氣，它輕巧的設計與簡易安裝榮獲多項設計大獎，因而被廣泛運用在飯店或是醫療診所，為顧客的安全把關。

▲防「病毒」怕空調抑菌功能不夠？三菱電機空調＋空清扇雙保證　給你百分百的清淨空間。（圖／三菱電機提供）
▲DBC奈米複合塗層，可減少灰塵髒汙在室內機中累積。（圖／三菱電機提供）

另外還有不少人是在選購上出現煩惱，「我覺得家電的單價都比較高，所以希望可以選擇一些比較耐用、好用的，這樣子錢花下去的話也比較值得！」市面上除菌抗病毒功能的家電品琳瑯滿目，價格又動輒上萬元，既然砸了大錢，當然想要物超所值，但問題是該怎麼挑？

▲▼防「病毒」怕空調抑菌功能不夠？三菱電機空調＋空清扇雙保證　給你百分百的清淨空間 。（圖／記者陳家豪攝）
▲除菌抗病毒功能的家電品琳瑯滿目，民眾想買卻不知如何下手。（圖／記者陳家豪攝）

台灣三菱電機冷凍空調技師侯萬輝對此表示，以冷氣機舉例來說，耐用度的關鍵在於「重要零件如壓縮機跟控制基板是否耐操」、「室外機是否能夠忍受台灣多雨高熱的環境」、「出廠前是否有100%檢測而不是隨機抽樣」。三菱電機空調在全球秉持著「MEQ」（Mitsubishi Electric Quality）精神，重要零組件都是自行研發製造以控制品質，室外機在研發階段經過耐火焰、雷擊、雨擊等測試，出廠前每台室內機會檢測異音、每台室外機進行試運轉，有了這些手續，剛開始購置成本會高一點點，但相對地在延長使用年限及縮減維修保養費用等，提供較高的CP值給消費者。

▲▼防「病毒」怕空調抑菌功能不夠？三菱電機空調＋空清扇雙保證　給你百分百的清淨空間 。（圖／記者陳家豪攝）
▲三菱電機的空調在出廠前都有經過100%檢測。（圖／記者陳家豪攝）

疫情尚未結束，淨化空氣的工作仍須持續，選對空調搭配空清扇，不但讓環境更舒適，還能多一層安全防護，長時間待在室內也能大口深呼吸。

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