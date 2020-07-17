　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

這夏忍不了！降溫又想降電費？MEの空調省電ME技

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ 三菱電機提供。

圖、文／三菱電機提供

迎接暑假高溫，電費也節節攀升，空調到底該不該開？讓ME用最日常的招式，教大家如何「降溫」同時「降電費」，身心涼爽荷包也沒壓力。

▲▼ 三菱電機提供。

▲ 嗶！省電第一步，就從開對空調開始


空調怎麼開？職人的空調省電ME技
今年夏天不是普通熱，家家戶戶都開了空調，卻不一定有開對方法。
ME身為空調職人這麼多年，最常見的錯誤習慣就是「以為開超低溫能夠更快冷房」及「為了省電只敢開弱風」。事實上，過低的溫度設定不只無法更快降溫，也使空調負載過重、徒增耗能。弱風更限制了冷空氣的對流，造成室內冷熱不均、降溫效率大打折扣，残念です！

▲▼ 三菱電機提供。

想要聰明省電，開機按下[強力運轉]按鈕，接著就交給MEの專業空調！因應人體吹風時，體感溫度會下降2度左右，三菱電機以獨特強勁風流達到速冷循環，瞬效降溫讓空調回到低頻運轉更省電，運行15分鐘後自動調回一般風速模式、電費絲毫不浪費。

2要1不要，3大時機影響電費
最依賴空調的時機，也是最關鍵的省電時刻。

▲▼ 三菱電機提供。

中午到下午兩點是全天最高溫，許多家庭忍到最熱的時候才開空調。但ME建議大家提早拉上窗簾，並在室內溫度上升之前啟動，便能以省電的低運轉來維持室內涼爽溫度。要是怕忘記，就善用[週間定時]功能吧！有寵物的家庭，也很適合在沒人在家的時候使用喔。

溫度適中，睡眠品質才會好！人在睡覺的時候體溫會下降，ME建議大家入睡前將溫度調高兩度。同時，開啟[靜音模式]，就能維持三菱電機空調最低風速，打造無聲又舒適的環境，更同時達到省電目的。

▲▼ 三菱電機提供。

出門要關，還是不關？看完上面的建議，大家也了解維持低頻運轉才是省電王道吧！若要短暫出門，建議可將空調溫度調高一至兩度，既可維持原有舒適的室內溫度，也比重新開機、再次降溫的高頻率運轉更加省電。

長時間在家的話，三菱電機空調設有貼心的[省電冷房]按鈕，能聰明調整送風擺動方向及最佳溫度，上下氣流讓室內循環更全面，體感受也會更加舒適。

▲▼ 三菱電機提供。

ME用真心打造，才能真正貼心
ME身為空調職人的多年省電經驗，都教給大家了！其實一台好的空調，不需要太多調整，就能以貼近人心的方式運轉，無論省電或者舒適體感都能一併照顧。今年暑假，讓三菱電機空調、MEの空調為世界吹起美好又省電的風吧！

▲▼ 三菱電機提供。

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網 


【這夏有福了】三菱電機家用空調，最優現省8,500元
◎ 2020年7月31日以前凡購買三菱電機家用空調現折2,000元（活動網頁：http://bit.ly/2VHWqPE
◎ 加碼登錄再送1,500元禮券
◎ 政府節能家電退稅最高享2,000元
★ 7/15起振興券正式上路，讓你最高現省8,500元！

【加LINE跟ME聊聊天：https://lin.ee/1vVaOkR
ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，更多關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！


看更多三菱電機空調職人ME桑故事：
http://bit.ly/2VEFPw5

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
IT妹中4億秒辭職！環遊世界2年負債84萬　網看細節：其實賺
快訊／台灣再增2例新冠肺炎！指揮中心1400記者會說明
快訊／巴布亞紐幾內亞「東部海域6.9強震」　發布海嘯警報！
獨／ZAKUZAKU棒棒泡芙撤出台灣！最後一家營業到8月底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

珍奶Emoji來了！蘋果展示13款全新表情符號　秋季隨iOS 14登場

Messenger新增「螢幕共享」功能！　最多可同時與16人視訊共享螢幕

睽違 8 年回歸！HTC 野火機 Wildfire E2 有消息了

這夏忍不了！降溫又想降電費？MEの空調省電ME技

受日經評論採訪　唐鳳將中國電信設備喻為「特洛伊木馬」

SONY Xperia 1 II、iPhone 11 Pro、Google Pixel 4 XL拍照技巧分享

小孩暑假不用愁　「Apple夏令營在你家」即日起開放免費報名

緊接iOS 13.6釋出watchOS 6.2.8更新！　Series 5加入「CarKey」

macOS Catalina 10.15.6更新釋出！解決USB滑鼠、觸控板斷線問題

Google提供職場「一條龍」服務！　為G suite用戶整合Gmail功能

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

珍奶Emoji來了！蘋果展示13款全新表情符號　秋季隨iOS 14登場

Messenger新增「螢幕共享」功能！　最多可同時與16人視訊共享螢幕

睽違 8 年回歸！HTC 野火機 Wildfire E2 有消息了

這夏忍不了！降溫又想降電費？MEの空調省電ME技

受日經評論採訪　唐鳳將中國電信設備喻為「特洛伊木馬」

SONY Xperia 1 II、iPhone 11 Pro、Google Pixel 4 XL拍照技巧分享

小孩暑假不用愁　「Apple夏令營在你家」即日起開放免費報名

緊接iOS 13.6釋出watchOS 6.2.8更新！　Series 5加入「CarKey」

macOS Catalina 10.15.6更新釋出！解決USB滑鼠、觸控板斷線問題

Google提供職場「一條龍」服務！　為G suite用戶整合Gmail功能

亮・珠寶／Dior文字珠寶曬幸福　8500元入手Tiffany Love項鍊

快訊／國民黨丟水球喊「要投票」　民進黨高舉白板護游錫堃

台南市警局長布達交接　新局長詹永茂上任視事

台南毒犯開車拒捕衝撞　警開5槍「打破輪胎和水箱」逮捕

「只是皮肉傷」葉金川車禍後首露面　談疫情仍憂心疫苗研發

入住新租套房狗狗狂吠！　他翻開床底目睹「驚悚一幕嚇瘋」…立刻逃出家門

「爆頭倒地」後首度練投　田中將大獲教頭稱讚

「活動衣櫥」改造成溫室種大麻　2男租屋處栽種：我們自己要用的

珍奶Emoji來了！蘋果展示13款全新表情符號　秋季隨iOS 14登場

大學指考英文頂標82分近五年最高　數甲數乙變難「五標近五年最低」

3C家電熱門新聞

蘋果認了iPhone「吃電」問題！　官方揭示澆熄災情的唯一解方

iPhone「這款APP」就是耗電元凶

電池縮水、售價提高　這5個iPhone 12消息恐令果粉失望

三倍券家電優惠攻略　買洗衣機送冰箱

蘋果經銷商三倍券、開學優惠開跑

蘋果、索尼、谷歌旗艦機拍照技巧

想辦4G 499吃到飽還有機會！三雄官網都可線上秒續約

iPhone 12包裝盒設計曝光！少2件「標配」、盒身更薄

緊接iOS 13.6釋出watchOS 6.2.8更新！　Series 5加入「CarKey」

蘋果沒告訴你的iOS 14新內容　相機更新一次看！

台灣之星挺振興　實體門市消費三倍券最高翻12倍

傳三星Note 20系列會比前代便宜

小米台灣預告下半年再開4間新門市

花火特效自己來！　LINE首波七款「特效貼圖」全新上線

更多熱門

相關新聞

單月電費破3000！房東「漲到一度6.5元」

單月電費破3000！房東「漲到一度6.5元」

租屋族每個月除了要繳房租，還得負擔一度5元至6元不等的電費。台中一名網友表示，當初他租下這間8坪6000元套房，簽約時說好一度電5元，結果房東說他用電量太大，必須漲到一度5.5元，當時他摸摸鼻子答應調漲要求，想不到房東變本加厲，最近更是漲到一度6.5元，讓他實在忍無可忍。

透天1樓「單獨一顆電表」比較貴？內行曝省錢大招

透天1樓「單獨一顆電表」比較貴？內行曝省錢大招

日本「口袋冷氣」圓了現代人的夢

日本「口袋冷氣」圓了現代人的夢

2台冰箱每期「電費竟飆8千元」！

2台冰箱每期「電費竟飆8千元」！

她激推這款消暑神器　卻嚇炸過來人！

她激推這款消暑神器　卻嚇炸過來人！

關鍵字：

三菱電機ME電費空調

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

威力彩頭獎破20億！網友砸13萬全槓龜

黃曉明傳婚變Angelababy　官司判決書洩真相

董至成哽咽首揭離婚進度！

3年生2胎「都不是他的」妻7字回讓他吐血

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

李芳雯1年嘿咻男星400次　分手當晚還要！

網揭三倍券「2致命缺陷」：被消費券海放

黑狗舔妹妹臉頰求醒！牠悄然闔眼

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面