這夏忍不了！降溫又想降電費？MEの空調省電ME技

圖、文／三菱電機提供

迎接暑假高溫，電費也節節攀升，空調到底該不該開？讓ME用最日常的招式，教大家如何「降溫」同時「降電費」，身心涼爽荷包也沒壓力。

▲ 嗶！省電第一步，就從開對空調開始



空調怎麼開？職人的空調省電ME技

今年夏天不是普通熱，家家戶戶都開了空調，卻不一定有開對方法。

ME身為空調職人這麼多年，最常見的錯誤習慣就是「以為開超低溫能夠更快冷房」及「為了省電只敢開弱風」。事實上，過低的溫度設定不只無法更快降溫，也使空調負載過重、徒增耗能。弱風更限制了冷空氣的對流，造成室內冷熱不均、降溫效率大打折扣，残念です！

想要聰明省電，開機按下[強力運轉]按鈕，接著就交給MEの專業空調！因應人體吹風時，體感溫度會下降2度左右，三菱電機以獨特強勁風流達到速冷循環，瞬效降溫讓空調回到低頻運轉更省電，運行15分鐘後自動調回一般風速模式、電費絲毫不浪費。

2要1不要，3大時機影響電費

最依賴空調的時機，也是最關鍵的省電時刻。

中午到下午兩點是全天最高溫，許多家庭忍到最熱的時候才開空調。但ME建議大家提早拉上窗簾，並在室內溫度上升之前啟動，便能以省電的低運轉來維持室內涼爽溫度。要是怕忘記，就善用[週間定時]功能吧！有寵物的家庭，也很適合在沒人在家的時候使用喔。

溫度適中，睡眠品質才會好！人在睡覺的時候體溫會下降，ME建議大家入睡前將溫度調高兩度。同時，開啟[靜音模式]，就能維持三菱電機空調最低風速，打造無聲又舒適的環境，更同時達到省電目的。

出門要關，還是不關？看完上面的建議，大家也了解維持低頻運轉才是省電王道吧！若要短暫出門，建議可將空調溫度調高一至兩度，既可維持原有舒適的室內溫度，也比重新開機、再次降溫的高頻率運轉更加省電。

長時間在家的話，三菱電機空調設有貼心的[省電冷房]按鈕，能聰明調整送風擺動方向及最佳溫度，上下氣流讓室內循環更全面，體感受也會更加舒適。

ME用真心打造，才能真正貼心

ME身為空調職人的多年省電經驗，都教給大家了！其實一台好的空調，不需要太多調整，就能以貼近人心的方式運轉，無論省電或者舒適體感都能一併照顧。今年暑假，讓三菱電機空調、MEの空調為世界吹起美好又省電的風吧！

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網



【這夏有福了】三菱電機家用空調，最優現省8,500元

◎ 2020年7月31日以前凡購買三菱電機家用空調現折2,000元（活動網頁：http://bit.ly/2VHWqPE）

◎ 加碼登錄再送1,500元禮券

◎ 政府節能家電退稅最高享2,000元

★ 7/15起振興券正式上路，讓你最高現省8,500元！

【加LINE跟ME聊聊天：https://lin.ee/1vVaOkR】

ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，更多關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！



看更多三菱電機空調職人ME桑故事：

→http://bit.ly/2VEFPw5