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超美「幻日環」明天還有！10縣市飆36°C↑　中部以北午後防雨彈

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▲鄭明典貼出幻日環奇景。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲鄭明典貼出幻日環奇景。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

受到太平洋高壓影響，今日全台各地天氣炎熱，南投出現39.3度高溫，台北也飆破38.6度。中央氣象局表示，明日10縣市將有38度以上高溫，南投縣甚至亮起高溫紅燈。不過明日午後雷雨範圍擴大，中部以北、宜蘭、花蓮等平地與各地山區，都可能有午後雷雨。

氣象局表示，明（19）日中午前後南投縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。花蓮縣縱谷，台北市、新北市、台東縣地區，桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。嘉義市地區，苗栗縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷則為黃色燈號。

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▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局提供）

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員劉沛滕表示，未來一週天氣依然炎熱，不過明、後天太平洋高壓稍微減弱，加上對流影響、水氣增加，因此午後雷雨範圍擴大，明日中部以北、宜蘭、花蓮等平地與各地山區，都可能有午後雷雨。週一則是西半部、宜蘭、各地山區會有雷雨。

劉沛滕表示，週二後高壓再度增強，午後雷雨範圍為各地山區、近山區平地。他表示，未來一週在西半部近山區、大台北盆地、花東縱谷、宜蘭等地，都會有36度以上高溫。

▲▼天氣,炎熱,午後陣雨,高溫,打雷,閃電。（圖／記者呂佳賢攝）

▲各地天氣炎熱。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，今日全台各地都有「幻日環」奇景，劉沛滕說，這是因為近日天氣穩定，天空低空無雲、無污染物，高空則有高雲、捲雲通過，這些捲雲夾帶冰晶，今日西半部、宜蘭地區高空捲雲都有冰晶，太陽光經過折射後形成日暈，一部分再折射成幻日，明日仍有觀賞幻日的機會。

氣象局長鄭明典表示，通過太陽中心看到白色的圓弧就是幻日環，當太陽仰角低時，它是一個超大環，肉眼只能看到近太陽的一段弧；等太陽仰角升高，幻日環的半徑就會越縮越小，就可能看到完整的圓環。

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