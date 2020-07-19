民進黨中執委名單出爐！新系穩坐最大派系





▲總統蔡英文出席民進黨全代會 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨全代會19日正式落幕，重頭戲是黨權力核心中常會改選，晚間包含中執委及中常委名單終於出爐，其中，新系在中常委改選中如預期拿下3席，穩坐民進黨最大派系。

民進黨今年的全代會19日下午在台北國際會議中心登場，重頭戲是中常委改選。根據民進黨黨章規定，中執委由全國黨員代表大會選出30人，30位中執委再互選10人為中常委；換句話說，1席常委須由3席執委選出，中評委則由全國黨員代表大會選出11人。

19日晚間七點包含中執委及中常委名單將正式出爐。新潮流拿下9席中執委，預計在中常委名單中或3席次，分別是梁文傑、許淑華和李昆澤，新系穩坐綠營最大派系；至於英系則是拿下6席中執委，確定可獲2席中常委席次，預計分別是黃承國及蘇震清；海派則靠著3席中執委拿下，預計會由王定宇擔任中常委。

不過，在正國會和蘇系方面，因為分別拿下5席和2席中執委，也就是說各缺1席才能如預期分別獲得2席及1席的中常委，也讓黃偉哲系統的邱莉莉和郭再欽成為關鍵少數。因此，估計黃偉哲的2席中執委分別幫忙正國會及蘇系，讓正國會可望由陳茂松、陳亭妃拿下2席中常委、蘇系由吳秉叡拿下1席中常委。至於綠色友誼聯盟則可望由何志偉拿下1席的中常委。