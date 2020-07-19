民進黨中執委、中常委名單一次看！康裕成殺出任中評會主委





▲蔡英文出席民進黨全代會 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨全代會19日正式落幕，其中，黨權力核心中常會改選是重頭戲，晚間七點中執委及中常委名單政治出爐，新系靠著三席中常委穩坐最大派系。

民進黨今年的全代會19日下午在台北國際會議中心登場，重頭戲是中常委改選。根據民進黨黨章規定，中執委由全國黨員代表大會選出30人，30位中執委再互選10人為中常委；換句話說，1席常委須由3席執委選出，中評委則由全國黨員代表大會選出11人。

晚間近七點包含中執委及中常委名單正式出爐。新潮流拿下9席中執委，中常委獲3席次，分別是梁文傑、許淑華和李昆澤，新系穩坐綠營最大派系。

英系拿下6席中執委，確定獲2席中常委席次，分別是黃承國及蘇震清；海派則靠3席中執委拿下，預計由王定宇擔任中常委。

不過，由於正國會和蘇系方面分別拿下5席和2席中執委，換句話說，各缺1席才能如預期分別獲得2席及1席的中常委，也讓黃偉哲系統的邱莉莉和郭再欽成為關鍵少數。黃偉哲的2席中執委因此成了關鍵少數，分別派票給正國會及蘇系，讓正國會由陳茂松、陳亭妃拿下2席中常委、蘇系由吳秉叡拿下1席中常委。至於綠色友誼聯盟則由何志偉拿下1席的中常委。

另外，當選的中評委為，高雄市議員康裕成、立委林宜瑾、台中市議員陳世凱、中評委陳坤榮、中評委林寶興、前新北市議員許昭興、立委陳明文、前台中市議員張芬郁、新北市議員張志豪、新北市黨部評委呂孫福、前彰化縣黨部執委楊富鈞；在主委方面，本來外界評估陳明文出線機會較大，但最終康裕成殺出血路，出任中評會主委。

民進黨中執委、中常委當選名單：

【新潮流】

中執委：9席

呂林小鳳（鄭文燦系統）

李昆澤

梁文傑

許淑華

陳大鈞

林俊憲

許智傑

周春米

黃世傑（鄭文燦系統）

中常委：3席

梁文傑

許淑華

李昆澤

【英系】

中執委： 6席

廖本煙

洪健益

蘇治芬

蔡易餘

黃承國

蘇震清

中常委：2席

黃承國

蘇震清

【海派】

中執委：3席

王定宇

陳啟昱

莊瑞雄

中常委：1席

王定宇

【正國會】

中執委：5席

陳茂松

陳亭妃

曾朝榮

周永鴻

陳啟能

中常委：2席

陳茂松

陳亭妃

【綠色友誼連線】

中執委：3席

何志偉

林益邦

鍾佩玲

中常委：1席

何志偉

【黃偉哲系統】

中執委：2席

邱莉莉

郭再欽

中常委：0席

【蘇系】

中執委：2席

吳秉叡

鄭宏輝（柯建銘系統）

中常委：1席

吳秉叡