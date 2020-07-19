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「拉髮葉」被封立院女戰神　葉毓蘭：此生第一次打架

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▲▼立法院臨時會表決監察委員人事同意權案,投票結束開始進行開票作業,國民黨立委丟水球,葉毓蘭與邱議瑩爆發衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲葉毓蘭與邱議瑩爆發衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院17日進行監察院人事案投票，國民黨團抗爭，藍綠立委爆發肢體衝突，其中國民黨立委葉毓蘭一把抓住民進黨立委邱議瑩的頭髮，事後葉毓蘭解釋，是邱議瑩衝過來攻擊，她只是反射動作。消息一出，引發熱議。葉毓蘭19日直言，「此生第一次打架啦！」

葉毓蘭在臉書表示，這2天粉專湧入2千多個新朋友按讚，她很感謝大家，有人說她因為「拉髮葉」爆紅，是立院女戰神，其實她沒那麼厲害，這是生平第一次以暴制暴，扯髮自衛，此生第一次打架。

葉毓蘭回憶，1976年夏天，從北一女畢業進了警官學校，開始接受軍事化訓練，除了每周4小時的柔道、跆拳社外，還有擒拿體育的課程，她們這期對外招收8名女生，再加上一位金門保送的一共9個，但對摔對打時，體型最小的她在排尾，就是編餘，不是被教官叫出去當示範的靶子，就是與學姊或男同學對摔，肉砧當久了護身倒法學的最好，隨時自保，很耐打耐摔，一生受用無窮。

▲▼立法院表決監察委員人事同意權案，葉毓蘭及邱議瑩發生衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葉毓蘭表示，生平第一次以暴制暴，是出自自衛。（圖／記者屠惠剛攝）

葉毓蘭提到，當年警大招收女生是大新聞，常有外賓來參觀女警官上體技課，1976年還應邀前往天母的美國學校表演，慶祝美國建國200年，「因為我的體型最小，特有戲劇效果，所以就讓我表演了一對四，四名彪形大漢攻擊我，一一被我撂倒，其中有一位是我的同學奧運柔道國手張守忠(七段)，劈哩啪啦效果好到事後還有美國大兵追到廣州街的警官學校來要拜我為師」。

葉毓蘭提及，從警大畢業40年，柔道黑帶已經不知道放到哪裡，除了1985年去美國讀書，在芝加哥與警察巡邏見習時，老美師父不相信她是台灣警察，她只好在他們面前示範擒拿，從霸王請客、船夫撐篙、大纏絲腕，老驢臥蹄、黃鷹別翅，還沒做完基本八式，配合的老美警察已痛得哇哇叫，所以後來在芝加哥讀博士的那幾年，雖是芝加哥治安的黑暗期，但是美國朋友們都還能放心，知道她會保護好自己。

▲▼葉毓蘭PO出以前讀警官學校的照片，最右邊為葉毓蘭。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

▲葉毓蘭PO出以前讀警官學校的照片，最右邊為葉毓蘭。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

葉毓蘭指出，「這麼多年來不曾使用過的警技，在日前被某綠委幾乎把我勒昏後，彷彿被喚醒了」，過去幾十年，一向動筆不動手，也希望各位不要期待她會成為立法院的葉問，當年所受的教育訓練，是要降魔伏妖、為民除害、保護弱勢的，她會記住無忝所生、無忝所教。

葉毓蘭說道，她已年過花甲，本應歸隱山林，最近在立法院看到執政黨如何強凌弱、眾暴寡，有點開始懷疑人生有必要如此虛擲？但看到94歲的英國女王伊莉莎白二世為百歲老兵摩爾授勳封爵，很有感觸，摩爾在英國新冠肺炎最嚴重的時期，以助行器在自家的花園步行百圈為醫療資源募款，目標是一千英鎊，受到感動的民眾捐了3200萬英鎊。

葉毓蘭還說，比起老摩爾、英女王，「62歲不應是我的藉口，國家需要我，我一定會全力以赴，使命必達！」請大家到她粉絲專頁按讚，國民黨團要求她要有5萬人按讚的使命，目前尚未完成，需要大家鼎力幫忙。

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