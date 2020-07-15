葉毓蘭指控襲胸、勒頸　陳歐珀還原真相！怒批造謠抹黑

▲陳歐珀。（資料照／記者游芳男翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

監察院長被提名人陳菊14日赴立法院接受資格審查，因國民黨團杯葛無法上台備詢。藍綠立委爆發肢體衝突，國民黨立委葉毓蘭15日指控被民進黨立委陳歐珀襲胸、壓胸、肘擊和勒頸。對此，陳歐珀以一張圖還原真相，並怒批造謠抹黑。

根據葉毓蘭辦公室提供的影片，民進黨立委為了阻擋國民黨團進入議場，藍綠推擠成一團，畫面中葉毓蘭正面面對民進黨立委陳歐珀，陳歐珀試圖用手臂阻擋葉毓蘭，葉毓蘭則是以雙手握拳抵抗，過程中疑似被陳歐珀手臂碰觸到胸口，旁人大喊「不要壓人家胸部！委員不要性騷擾！」葉毓蘭則是低頭、表情也相當痛苦。

葉毓蘭在臉書發布影片，點名指控遭國民黨立委陳雪生以肚壓背性騷擾的范雲「妳幫我舉發他！」並表示「不期望的性接觸」、「你們殺紅了眼根本沒把我們當人看」、「誰有空性騷女綠委」。

▲陳歐珀以一張圖還原真相，駁斥對葉毓蘭襲胸。（圖／翻攝陳歐珀臉書）

對於葉毓蘭的指控，陳歐珀在臉書發布一張照片還原現場，他表示，昨日在立法院議場後門，因不願與他人有肢體衝突，所以他都採取雙手緊握的守備姿勢，然而當時被國民黨立委鄭正鈐與葉毓蘭前後夾攻，不斷向他推擠，使他重心不穩而跌倒。

陳歐珀呼籲，身為立委請腳踏實地的為民服務，而非天馬行空的造謠與抹黑，「歐珀禁得起大眾檢驗」、「請收回對歐珀的不實指控」。