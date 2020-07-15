影／葉毓蘭控陳歐珀「襲胸壓乳」…低頭皺眉面露痛苦　盼范雲幫忙舉發

▲葉毓蘭指控遭民進黨男立委壓胸 。（圖／葉毓蘭辦公室提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，國民黨團為杯葛陳菊上台，與民進黨立委發生多起嚴重推擠。國民黨立委葉毓蘭15日指控被民進黨立委陳歐珀襲胸、壓胸，甚至對她肘擊、勒頸，還點名昨天指控遭國民黨立委陳雪生壓肚性騷擾的范雲，「妳幫我舉發他！」

根據葉毓蘭辦公室提供的影片，議場後門因國民黨立委吳怡玎對綠委潑水，引來數名男綠委蔡易餘、台灣基進立委陳柏惟等人包圍，直呼「殺紅的雙眼、猙獰的表情實在恐怖」。

在議場入口處，民進黨立委為了阻擋國民黨團進入議場，藍綠推擠成一團，畫面中葉毓蘭正面面對民進黨立委陳歐珀，陳歐珀試圖用手臂阻擋葉毓蘭，葉毓蘭則是以雙手握拳抵抗，過程中疑似被陳歐珀手臂碰觸到胸口，旁人大喊「不要壓人家胸部！委員不要性騷擾！」葉毓蘭則是低頭、表情也相當痛苦。

葉毓蘭在臉書發布影片，點名范雲「妳幫我舉發他！」並表示「不期望的性接觸」、「含淚不支我也要進議場」、「你們殺紅了眼根本沒把我們當人看」、「誰有空性騷女綠委」。

▲葉毓蘭指控遭民進黨男立委襲胸、壓胸。（影／葉毓蘭辦公室提供）

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