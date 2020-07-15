葉毓蘭批蘇貞昌「看到黑影就開槍」　鬥毆就拔官是老招

▲國民黨立委葉毓蘭、行政院長蘇貞昌。（合成圖／ETtoday資料照）



實習記者李佩弦／台北報導

行政院長蘇貞昌日前怒拔高雄、台南兩都警察局長，為地區警局防制治安不力下台負責，引發地方及外界的反彈聲浪，國民黨立委葉毓蘭連兩天在臉書發文大表不滿，痛批蘇貞昌「看到黑影就開槍」，是不是反應過度？還是「欲換之官何患無罪？」

針對這項警界人事處分，葉毓蘭在臉書批評，現在還在信什麼記者怕黑道、黑道怕警察、警察怕記者？江湖上已經開始蠢蠢欲動，什麼開罰單、移送法辦，要是惹毛我，就派幾個8+9到你派出所前打一架、開幾槍，看看是你命長還是我氣短？更呼籲，「別讓黑道治國。」

高雄市警局長李永癸、台南市警局長周幼偉因管區轄內發生命案和槍擊案，因此遭到警政署拔官。葉毓蘭14日表示，以撤換局長表達對治安的不滿，是蘇貞昌的「老招」，從他接任行政院長後，也曾放話「哪邊有街頭鬥毆，就換掉分局長」，雖短時間內有效果，但狠招用一兩次就好，還是得尊重警政署專業的引導。

葉毓蘭在貼文中也提到，根據警界傳言，有人妄想這個位子很久了，所以派系機器動很兇，如果以同樣的標準，恐怕沒有任何六都的局長可以坐在位子滿月，把控制犯罪的發生歸責於警察局長，依照這個邏輯，中華民國在過去是年斷交了七個邦交國，外交部長不必負責；年初的黑鷹直升機空難，參謀總長、士兵長等8名官兵殞命、與不久前海軍陸戰隊登陸艇演練淺灘失事2人殉職，三軍統帥不也應該負責？

她還表示，諷刺的是，媒體才報導美國Numbeo網站公布全球最安全的國家地區，台灣僅次於卡達，是世界治安第二好的國家。台南市長黃偉哲也對警察局長的表現很滿意。這樣換什麼換？質疑蘇貞昌「又是向派系勢力低頭嗎？」她不禁大嘆，「欲加之罪何患無辭，欲換之官何患無罪？」