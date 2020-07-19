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笑氣業者店名叫「天然氣」　用三倍券買還有優惠...桃警臨檢查獲傻眼

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▲中壢警方執行擴大臨檢，警政署副署長黃宗仁親臨校閱慰勉。（圖／中壢警分局提供）

▲警政署副署長黃宗仁親臨校閱慰勉執行擴大臨檢員警。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局中壢警分局18日深夜執行全國性擴大臨檢，在汽車旅館查獲笑氣鋼瓶5件15人20支，其中業者為讓笑氣大發利市，不但把店名叫「天然氣」，還搭上政府政策使用振興三倍券購買笑氣原價1800優惠只要1500元，令查獲員警超傻眼。

▲警方在汽車旅館查獲笑氣鋼瓶5件15人20支。（圖／中壢警分局提供）

▲警方在汽車旅館查獲笑氣鋼瓶5件15人20支。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局於18日凌晨展開強勢臨檢及路檢，並由警政署黃宗仁副署長親臨校閱及慰勉執勤警力，警方出動95名員警，對於轄內凱悅、世紀KTV要易滋事的場所進行威力掃蕩臨檢、路檢，並要求業者做到「三不得，兩通報」，就是：不得在營業場所販毒、槍擊、鬥毆；不得在營業場所外打架滋事，砸車等；泊車人員不得把鑰匙交給酒客。有糾紛衝突要第一時間通報警察；酒客執意開車，也要通報警察。

此次中壢警方展開威力掃蕩臨檢及周邊路檢，於KTV及汽車旅館等場所共查獲毒品、公共危險、通緝等案共26件25人，並查扣毒品咖啡包、K他命、笑氣鋼瓶等贓證物，其中首度發現有店家竟搭上政府政策使用振興三倍券購買笑氣原價1800優惠只要1500元。

▲店家竟搭上政府政策使用振興三倍券購買笑氣原價1800優惠只要1500元。（圖／中壢警分局提供）

▲店家竟搭上政府政策使用振興三倍券，購買笑氣原價1800優惠只要1500元。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，笑氣未納入毒品管制，吸食頂多罰錢了事，加上取得容易、成癮性低，成為時下開趴助興常見之物，不時傳出間接害命案例；警方除持續查緝，對於犯嫌遊走在法律邊緣使用三倍券交易，將一併列為贓證物予以查扣。

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