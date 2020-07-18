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香港兩周爆增300確診！林鄭月娥：用港警「超級電腦」支援防疫

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▲▼香港特首林鄭月娥會見商界代表，了解抗疫需求。（圖／林鄭月娥臉書）

▲▼香港特首林鄭月娥會見商界代表，了解抗疫需求。（圖／林鄭月娥臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，兩周內暴增超過300起確診病例。特首林鄭月娥17日表示，已要求警務處用處內的「超級電腦」協助追蹤病毒的傳播途徑，並調派警隊人員直接支援衛生防護中心，進行相關工作。

林鄭月娥提到，自從政府在周一公布收緊各項限制社交接觸的措施後，本地疫情仍然嚴峻，16日的確診病例新增67起，是歷來單日最高數字，加上其中過半數都源頭未明，令人更加擔憂。

林鄭月娥指出，為了做好追蹤病毒傳播途徑的工作，她已要求警務處用好處內的「超級電腦」協助，而警務處長鄧炳強近日更主動安排了警隊同事直接支援衛生防護中心進行這方面的工作。

林鄭月娥表示，她這幾天分別會見了旅遊界、零售界和飲食界的代表，聽取意見，「本來5，6月期間疫情減退，生意有了起色，大家都好像見到點曙光，現在又要面對沉重打撃，憂心忡忡。」

▲▼香港特首林鄭月娥會見商界代表，了解抗疫需求。（圖／林鄭月娥臉書）

林鄭月娥提到，這些代表都不約而同表示政府的「保就業」計劃是「及時雨」，令商家可以留住員工，但商舖租金將會是撐不下去的原因，「有部份店舖還要面對業主追討租金或發律師信等做法，似乎這些業主並未響應政府『全城抗疫，萬眾一心』的呼籲，代表們都希望政府可以硏究以法律或行政手段或任何可行方法，令業主和租戶可共渡時艱，為香港保留重振經濟的實力。」

林鄭月娥還說，這些代表也提出若相關措施須延續多過七天，希望「防疫抗疫基金」可再次出手解困。

林鄭月娥強調，她將認真研究代表們提出的意見，「香港正面臨前所未有的困難，我和特區政府必定全力以赴，這不是抗爭的時候，是港人一同力挽狂瀾的時候！」

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