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影／暑假首日狂湧1.5萬人「懲罰澎湖」！車禍率大增45%　當地交警曝光主因

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▲▼澎湖人潮。（圖／澎湖縣警局）

▲暑假開始後澎湖湧入大批人潮。（圖／澎湖縣警局）

記者莊智勝／綜合報導

新冠肺炎疫情過後迎接新生活，在振興三倍券、暑假的催化下「報復性旅遊」讓國旅盛況空前，尤其營造「偽出國」的離島旅遊更是夯爆，7月15日暑假第一天，澎湖空、海就湧入了1.5萬人次，瞬間大量的人潮不只造成郊外出現罕見的「大塞車」，連帶車禍發生率也大增45%。澎湖當地交警也透露，會造成車禍事故大幅上升的主因就是「遊客的隨性心態」。

受惠於後疫情生活、振興三倍券、再加上花火節，澎湖今年暑假才剛開始立即湧入大批人潮，空運、海運都增班因應龐大的旅客數量，光是暑假第一天、7月15日單日就有1.5萬人入境澎湖，早已超越每日最高承載量，澎湖馬公航空站旅客數量更是創下43年來新高。

請繼續往下閱讀...

報復性旅遊人潮大批湧入澎湖也造成奇景，不但晚間8點半的澎湖郊外竟然罕見出現大塞車，破百台汽機車與當地居民爭道，就連早上想要外出吃個早餐，稍有名氣的店家門口也出現長長排隊人龍，至少得等上1小時才買得到；不只如此，就連澎湖頗負盛名的新鮮海產也幾乎讓遊客掃光，不少當地居民到市場買不到魚，氣得直呼「這個太過份了啦」、「根本就是在懲罰澎湖！」

龐大的人潮雖然帶來商機，但也衍生不少問題，不只基礎民生水電設施恐怕難以負荷瞬間的巨大人流，澎湖交警更指出，瞬間大批遊客入境導致亂象叢生，不只租車業供不應求、車流量暴增，交通事故也比去年同期大幅增加45%，經統計發現事故發生原因以「未注意前車路況」最多，其次為「未依規定禮讓」、「未保持安全間距」、「轉彎不當」。

根據《三立新聞網》報導，澎湖交警指出，造成車禍率大增的主要原因，就是外地遊客到澎湖所抱持的「隨性心態」，因到外地觀光旅遊，再加上刻板印象認為離島交通取締強度比本島鬆，所以才會造成駕駛不謹慎，進而事故頻傳。警方也提醒，遊客應該拋掉隨性的態度，如此才能減少事故發生率，快樂出門、平安回家。

▼大批的遊客雖帶來商機，但也導致亂象叢生。（圖／澎湖縣警局）

▲▼澎湖人潮。（圖／澎湖縣警局）

▲▼澎湖人潮。（圖／澎湖縣警局）

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